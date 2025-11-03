Ana María Aldón, protagonista del testamento donde pide que "se haga cargo de Rocío": la reacción de Ortega Cano
"Las últimas voluntades no son definitivas porque hay una serie de circunstancias que se valoran, entre ellas las circunstancias económicas".
Después de que Gloria Camila se sentase en el plató de '¡De Viernes!' tras su comentadísimo paso por 'Supervivientes All Stars', y dejase entrever que va a tomar medidas legales contra Gema Aldón por insinuar que su madre quiso quitarse la vida por su culpa, Ana María Aldón ha reaparecido en 'Fiesta' y ha abierto un nuevo melón en la complicada relación que mantiene con la familia Ortega Cano desde que se separó de José a finales de 2022.
Dejando claro que ella jamás ha hablado mal del torero ni le ha faltado el respeto como ha asegurado la colombiana, la tertuliana ha reflexionado en directo acerca de si se están cumpliendo las últimas voluntades de Michu, ya que en los tiempos felices de su matrimonio con el maestro la ex de José Fernando le pidió que se hiciera cargo de su hija Rocío (8) si a ella le pasaba algo.
Y aunque hace ya varias semanas que se abrió el testamento Ana María no ha tenido noticias, lo que como ha confesado la tiene preocupada y ansiosa por desconocer si tiene alguna responsabilidad sobre la pequeña. "Quiero saber si tengo algún compromiso legalmente. Entiendo que alguien se debería de poner en contacto conmigo porque hay una irregularidad. No es que yo quiera o no quiera, pero, si me necesitan, ahí estoy. Debo saber si estoy comprometida a hacer algo, qué tengo que hacer yo ahora", continúa diciendo Ana María, que insiste en no entender por qué, si su nombre aparece en ese documento, nadie se ha puesto en contacto con ella para notificárselo. Respecto a esto, Saúl Ortiz apunta algo que puede aclarar ciertas dudas que giran en torno a esta polémica en el plató del programa.
Y es que, al parecer, según Saúl Ortiz, "las últimas voluntades no son definitivas porque hay una serie de circunstancias que se valoran, entre ellas las circunstancias económicas". Pero la cuestión es que, independientemente de esto, a ella se lo tendrían que haber notificado y valorar esas circunstancias de las que se hablan. Para rematar, Ana María quiere dejar claro que ella no acusa a nadie concretamente, sino que habla del marco legal en el que ella no le han notificado.
Unas declaraciones que han pillado por sorpresa a Ortega Cano, que reconociendo que "no estoy al tanto" de lo que ha dicho Ana María este fin de semana, ha dado la callada por respuesta a si es cierto que su exmujer aparece en el testamento de Michu: "Lo siento mucho pero no... Gracias" ha sentenciado al entrar en su casa, cerrando la puerta con un portazo sin aclarar si es cierto que figura en las últimas voluntades de la que fue su nuera.
