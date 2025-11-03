Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento

Pasapalabra sigue en el top de lo más visto. El programa presentado por Roberto Leal es líder absoluto con 20,4 de cuota de pantalla y 1.874.000 especadores únicos.

Pasapalabra se ha situado a +12,6 puntos sobre su principal competidor y +8 sobre la cadena pública. Logra su mejor octubre de los últimos tres años tras subir más de 4 puntos respecto al año pasado y consigue 3,5 millones de espectadores únicos. Con un 13% de cuota, prolonga su posición como TV líder ya durante quince meses seguidos (desde agosto de 2024). Alcanza su mejor octubre en tres años y sigue liderando sobre todos sus competidores. Continúa imbatible también en Prime Time con un 14,1%, la franja de máxima audiencia y más valorada por los anunciantes, distanciándose de su competidor privado en +5,2 puntos, la mayor ventaja desde marzo de 2023, y de la cadena pública en +1,5 puntos.

Todo ello a la espera de quye Manu o rosa hagabn historia en el programa y se lleven el bote más alto entregado hasta la fecha. Lo que está claro es que ganar Paspalabra no es una tarea sencilla. Pero de hacerlo hay doble premio. El primero es el económico, una jugosa cantidad tras completar el rosco que puede llegar a superar el millón de euros o incluso a sobrepasarlo como es el caso de Rafa Castaño, tras gana 2,2 millones de euros. El siguiente es el convertirse en historia de la televisión. Pasapalabra cuenta con varios ganadores que ya son leyendas del concurso. Nombres como Óscar Díaz, el último ganador que logró hacerse con 1,8 millones de euros tras épicos duelos con Moisés. El ya mencionado Rafa Castaño. Tras casi 200 programas, el 16 de mazo de 2023, el sevillano marcó un antes y un después en 'Pasapalabra', al llevarse el bote más alto en la historia del concursos. Nada menos 2.272.000 euros. El anterior ganador del concurso fue Pablo Díaz, que consiguió llevarse 1,3 millones de euros el 1 de julio de 2021, tras más de 200 entregas. Lo que resultó ser el tercer mejor premio en la historia del programa en España y el primero en la segunda etapa del concurso en la cadena del programa de Atresmedia. A pesar de llevarse el bote el ganador ha seguido trabajando, primero con sus clases de violín y luego con los directos que hace en Twitch; que le suponen, además de otro importante ingreso económico, el aumento de su gran cantidad de fans. Tras ganar el programa lo primero que hizo fue teñirse el pelo de color azul, pero su mayor intención era la independizarse.

Pero, ¿cuándo ocurrirá esto? Hay una cosa que está clara. Antena 3 lo anunciará con tiempo. De hecho, ya hay precedente de eso. Solo hay que recordar el especial que preparó la cadena cuando Rafa consiguió llevarse los dos millones en una increíble vuelta al rosco que hizo de una sola tacada u óscar cuando consiguió los 1,8 millones de euros.

En aquel momento, se emitió un programa de 20.00 a 21.00 (horario habitual del programa) y, tras el informativo, , Pablo Motos tuvo el placer de entrevistar a óscar y Moisés antes de conocer el desenlace. El especial se emitió después del espacio de Pablo Motos de igual manera que ya ocurrió la última vez que se dio el premio. Por lo tanto, no es de extrañar que la cadena anuncia con tiempo cuando ocurrirá este momento histórico. Ahora, Manu y Rosa deben seguir luchando por mantener su puesto en el programa y tener la suerte de lado para dar con las 25 palabras que les catapulten directamente al olimpo del concurso y les permita hacer historia de la televisión.