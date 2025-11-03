La inesperada y solidaria donación del ganador de Supervivientes tras aganar el premio final: "Protectoras de animales"

Tras acariciar la victoria en 'Supervivientes 2024' y clasificarse en segunda posición por detrás de Pedro García Aguado, Rubén Torres se ha tomado la revancha y se ha convertido en el flamante ganador de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'.

A pesar de que no partía como favorito, y en redes sociales se ha hablado incluso de 'tongo' porque muchos apostaban por Miri Pérez-Cabrero, Jessica Bueno, o incluso Adara Molinero -que fue expulsada en su duelo frente al bombero en la semifinal del reality- para hacerse con el maletín, ha sido el de Sabadell el que se ha llevado los 50.000 euros de premio tras dos meses en los que ha demostrado en Honduras que la supervivencia es lo suyo.

Feliz, y todavía asimilando que es el flamante ganador de 'Supervivientes All Stars 2025', Torres ha atentido a los medios de comunicación este lunes junto a los otros cuatro finalistas (Miri, Jessica, y Tony Spina) y, además de revelar qué ha sido lo peor de la aventura -spoiler, tiene que ver con su novia, Laura Cantizano-, nos ha contado en qué piensa invertir lo que ha ganado.

CHANCE: Muchas felicidades

RUBÉN TORRES: Muchas gracias. La verdad que estoy emocionado que aún me cuesta creerme que haya ganado yo 'Superviviente All Stars'. A ver, el premio, obviamente, el dinero todo el mundo lo quiere, pero os lo prometo que es el reconocimiento al esfuerzo, a la supervivencia, al sufrimiento y, ¿realmente debería ser solo de este reality? Sí, pero yo creo que también la gente ha valorado el reality anterior que hice, entonces me ha hecho como un conjunto de "Torres tiene que ser a mejor el ganador" o "es un buen superviviente" y eso es lo que me llena de verdad, de corazón, haber ganado en esta edición tan extrema.

CH: Más fuerza menta que física

RUBÉN TORRES: Totalmente, al final fuerza física lo llevas para hacer unas buenas pruebas sobre todo y, vale, obviamente eso gusta, pero tú tienes que luchar contra tu fuerza entonces. Si una persona aguanta un minuto y otra tres no hay problema, pero la mente es lo que te juega una mala pasada porque un juego te dura diez minutos, pero el resto de semana es esto. Entonces un buen trabajo mental como puede ser no excederte en pensar en tu gente, no tener ese ataque de ansiedad, no pelearte o no llevarte a personal algo a lo mejor que no tiene esa fuerza. Entonces eso es lo que te hace yo creo que un buen reality.

CH: Jessica nos comentaba lo importante que ha sido para ella personalmente, lo que ha hecho superarse, quererse, apreciarse En tu caso, ¿qué ha significado este paso?

RUBÉN TORRES: Pues el reconocimiento, por ejemplo, del haber ganado y luego a nivel de personal en mi primera edición fue que la gente me conociera, porque yo venía de ser casi anónimo, entonces ese reconocimiento a que la gente me parara por la calle y me conociera, y en esta edición aprender de todas las ediciones de cada uno. Por ejemplo, desde el 2011 como puede ser Jessica, hasta 2013 con Tony Spina, hasta entonces alimentarme de cada uno de mis compañeros, porque si al final yo cojo y hago el mismo reality que hace un año, estoy haciendo una copia y pega. Entonces, como que en esta edición me he alimentado a nivel personal de 13 compañeros que han vivido situaciones muy extremas también.

CH: Echando de menos a tu chica, eso es lo que peor ha llevado

RUBÉN TORRES: Vamos, eso ha sido lo peor, porque en la otra edición vine soltero, entonces echaba de menos mucho a mi familia, a mi perro, a mi sobrino, pero es diferente. Ahora, venir con el corazón lleno, me he notado que en esta edición he ido mucho más sensible. Me notaba enseguida la lágrima fácil, me notaba como me llenaba y me derrumbaba en un segundo, entonces me moría de ganas... Ir con pareja es un arma de doble filo. Es mejor, pero al final también te hace sufrir mucho.

CH: Tony se ha casado con Marta Peñate, Yo no sé si en tu caso habéis pensado ahora 'mira, vamos a hacer algo porque hay que aprovechar'. Boda, hijos...

RUBÉN TORRES: Buah, buena pregunta... A ver, es verdad que yo siento ese sentimiento profundo de que yo quiero que sea el amor de mi vida, y creo que es recíproco, pero a día de hoy no está planeado boda ni hijos. Pero tengo que decir que yo claro que me gustaría casarme o quizás tener hijos, pero bueno, no lo hemos planteado ni hemos hablado. Pero tengo mi pareja que tiene un hijo así que yo ya soy padrastro, pero no lo descarto. No hay fecha ni se ha hablado, pero tampoco lo descarto porque al final me gusta improvisar en la vida entonces según vaya viviendo en la vivencia, según la situación de vida que tengamos ambos, pues a lo mejor en cara para una boda, como a lo mejor pues no y simplemente disfrutar uno del otro.

CH: ¿Ya has pensado que vais a hacer con el premio?

RUBÉN TORRES: Al final el premio lo hemos ganado entre todos. Yo solo he sido la imagen que se me ha visto, pero al final ella está defendiendo el plató. Mi familia está apoyándome, mis amigos, la gente está votando entonces sí o sí le quiero regalar un viaje a mi pareja porque se lo ha ganado, porque aparte que es un amor y quiero viajar con ella, porque es que ha estado defendiendo en el plató y seguro que la ha hecho bien. Aparte, me gustaría una cosa con protectoras de animales, me gustaría... Me quiero comprar un piso entonces sería para la entrada del piso un pisito pequeño, para tener en mi jubilación el día de mañana.

CH: Jorge Javier ha destacado que es la primera vez que ninguno queríais abandonar

RUBÉN TORRES: Sí, tengo que decir que mis compañeros todos lo han hecho súper bien. Si yo soy un loco de la aventura, de la naturaleza, de pasarlo mal, de sufrimiento y lo he pasado mal... mis compañeros han aguantado hasta el final. Y ha habido momentos de tensión de, bueno, ya visteis a Adara por ejemplo en algún momento. Tony también. Había momentos en los que estábamos tan tensos y tan agotados que como simplemente la lona se soltara un hilito, se caía al agua y estallaba ahí la guerra mundial. Entonces yo creo que entre todos hemos hecho buena piña y ha sido que haya salido un buen reality.