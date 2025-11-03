Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelven las hogueras

Estreno de la 'La isla de las tentaciones 9' en Telecinco: horario, fecha y parejas participantes

El reality regresa con nuevas parejas, nuevos solteros y la relación más larga de la historia del formato

Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 9'

Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 9' / Mediaset

Carlos Merenciano

Madrid

Telecinco ya tiene preparada la novena temporada de 'La isla de las tentaciones'. El formato regresa este lunes 3 de noviembre con Sandra Barneda al frente y lo hará con una edición que parte con un elemento que la distingue del resto: una de las parejas participantes lleva once años juntos, uno de los periodos más largos visto hasta ahora en el programa, empatando con el tiempo que llevaban Lester y Marta Peñate en la segunda edición del espacio.

Antes de su debut en abierto, Mediaset ha estado mostrando parte del contenido a través de Mediaset Infinity, donde ya se han podido ver los perfiles de los 16 solteros que convivirán con los protagonistas. Además, la cadena ha emitido el especial ‘Rumbo a La isla de las tentaciones’ el 28 de octubre, donde se han avanzado imágenes y el tono de la temporada.

Horarios

Además, este año, Mediaset lo da todo con tres noches consecutivas para el reality: el lunes se emitirá la gala principal del formato, mientras que el martes y el miércoles, también podremos ver nuevos contenidos en horario de access prime time, compitiendo contra 'El hormiguero' y 'La revuelta'. Finalmente, el debate se emitirá en Mediaset Infinity los viernes, y estará disponible en abierto a partir del día 14 de noviembre.

Las parejas de la edición

JUANPI y SANDRA - Cádiz · 1 año y medio

Se conocieron por redes sociales. Él asegura tener una parte “buena” y otra “mala”, y reconoce que ha sido infiel en todas sus relaciones. Sandra llega con miedo a revivir ese patrón. La isla será su examen definitivo.

GILBERT y CLAUDIA - Mallorca · 1 año y medio

Se enamoraron siete años después de conocerse en el instituto. Se fueron a vivir juntos al mes y adoptaron una perrita. Ella se define como caprichosa y celosa. Él intenta complacerla siempre. Quieren comprobar si su relación puede ser equilibrada.

LORENZO y NIEVES - Almería · 1 año y 10 meses

Su romance empezó con él aún en otra relación, lo que ha marcado sus inicios. La diferencia de edad y los celos son los puntos que más les pesan. Él ya le ha pedido matrimonio. En la isla buscarán confirmación o ruptura.

RODRI y HELENA - Madrid · 1 año

Eran vecinos de barrio, pero comenzaron su historia con sombras: él aún no había cerrado una relación anterior. Ella ha presentado a Rodri en casa, pero él todavía no lo ha hecho. Definen su historia como “un caos” con picos muy altos y muy bajos.

DARÍO y ALMUDENA - Málaga · 11 años de relación

Son la pareja más especial del grupo. Se conocieron siendo adolescentes y admiten que su relación absorbente les ha impedido vivir etapas individuales. Ella reconoce una fuerte dependencia emocional. Llegan para descubrir si su historia puede transformarse en boda y familia o si, tras crecer juntos, toca separarse.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los nuevos buses eléctricos de Oviedo no pueden entrar al Hospital Monte Naranco: la solución tiene que llegar antes de junio
  2. La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
  3. No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)
  4. El fallecido en el terrible accidente de Mieres fue alcalde de un pueblo de Extremadura 31 años: 'Estamos destrozados', afirman sus allegados
  5. Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
  6. El 'toque asturiano' en el Gran Museo Egipcio, que abre sus puertas al mundo junto a las pirámides
  7. Amenazas a las cinco de la mañana en una fiesta de Halloween de una conocida discoteca de Asturias: la Policía detiene a tres jóvenes por los incidentes
  8. Las mastodónticas cifras de las oposiciones que se avecinan en Asturias: para empezar, más de 43.000 aspirantes el próximo fin de semana en Gijón

Intentan robar hasta cuatro veces en el mismo local de Siero y los detienen tras una persecución de película por la autovía

Intentan robar hasta cuatro veces en el mismo local de Siero y los detienen tras una persecución de película por la autovía

Las patronales del Noroeste reclaman la supresión de peajes, un plan de inversiones del corredor Atlántico y gestión regional de los fondos de cohesión

Las patronales del Noroeste reclaman la supresión de peajes, un plan de inversiones del corredor Atlántico y gestión regional de los fondos de cohesión

Ana María Aldón, protagonista del testamento donde pide que "se haga cargo de Rocío": la reacción de Ortega Cano

Ana María Aldón, protagonista del testamento donde pide que "se haga cargo de Rocío": la reacción de Ortega Cano

Detenidos tras intentar robar cuatro veces en un mismo local de Siero

Detenidos tras intentar robar cuatro veces en un mismo local de Siero

El Foro Solidario de este año se centra en la reducción de las desigualdades

El Foro Solidario de este año se centra en la reducción de las desigualdades

VÍDEO: La Guardia Civil de Asturias detiene a tres persnas por delito de robo con fuerza en una nave y cuatro tentativas

VÍDEO: La Guardia Civil de Asturias detiene a tres persnas por delito de robo con fuerza en una nave y cuatro tentativas

Humanidad y empatía

Jorge Javier Vázquez estalla contra Mazón en plena presentación de ‘Gran Hermano’: “Me parece un personaje despreciable”

Jorge Javier Vázquez estalla contra Mazón en plena presentación de ‘Gran Hermano’: “Me parece un personaje despreciable”
Tracking Pixel Contents