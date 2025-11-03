Jessica Bueno se entera de la separación de Kiko Rivera tras su regreso de Supervivientes y su reacción sobre el padre de su hijo Fran es contundente: "Es mucho más difícil"

Jessica Bueno ha reaccionado con sinceridad y empatía a la reciente ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales, una de las sorpresas de este año. "Pues siento muchísimo la ruptura. Yo solo espero que ambos estén bien y, sobre todo, cuando se rompe una relación y hay menores hijos, es mucho más difícil y lo importante es que sea lo más fácil para ellos. Para sus hijos. Les deseo lo mejor a los dos", ha confesado la modelo tras su regreso de 'Supervivientes', evidenciando la preocupación ante los retos familiares que ambas figuras afrontan tras el final de once años de relación.

Sorprendida ante los últimos titulares que aseguran que Irene ya habría rehecho su vida junto al empresario Guillermo. A su vuelta, también ha sido preguntada sobre si se ha puesto en contacto con alguno de los dos, señalando que, en cuanto se enteró, envió un mensaje al padre de su hijo Fran y a Irene tal y como puedes ver en el vídeo que encabeza la noticia donde ha desvelado lo que indicaba su texto. "Yo solo espero que ambos estén bien y sobre todo cuando se rompe una relación cuando hay hijos menores , pues es mucho más difícil y lo importante es que sea lo más fácil para ellos, para sus hijos", ha explicado a los compañeros de Europa Press.

En el plano personal, Jessica se ha mostrado tajante al ser preguntada por la supuesta adopción de los perros que compartía con su exmarido Jota Peleteiro: "Qué va, no. Al final ellos formaban parte de nuestra familia y yo no me los pude llevar porque tras el divorcio me fui a vivir a un piso y él se quedaba con la casa grande. Dudo mucho que eso haya sucedido. No tengo constancia, me acabo de enterar ahora mismo. Ya preguntaré qué pasa con Brandon y Lucas".

La modelo también ha confesado que, aunque ahora prefiere estar sola y disfrutar, mantiene la puerta abierta a nuevas experiencias: "Ahora mismo mejor sola, no sé. Claro que puede aparecer alguien que no sea mala compañía, pero por ahora quiero divertirme y centrarme en mí". Asegura que 'Supervivientes All Stars' le ha servido para valorar todo lo conseguido por sí misma: "He aprendido a quererme mucho más, a sentirme orgullosa de mí, de reconocer mis logros y, sobre todo, he crecido como persona. Me siento más fuerte, con ganas de vivir mi vida sin importarme lo que opinen los demás. Yo sola puedo con todo y eso ya lo he interiorizado en mi día a día fuera".

La nueva etapa en la vida de Jessica Bueno y las protagonistas de una de las rupturas más mediáticas del año sigue generando expectación, mientras todos ellos apuestan por la felicidad y el bienestar de sus familias por separado. Ahora, la sevillana, de Los Morales, tras el debate final, va recuperando la normalidad. Lo primero que ha hecho ha sido coger su teléfono móvil y entrar en Instagram para grabar unos stories de agradecimiento. "¡Hola a todos! Ay, dios mío, no me creo que por fin pueda estar hablando con vosotros", les ha dicho a sus incondicionales, con los que tiene una relación de lo más estrecha, informan desde Outdoor.

"Lo primero de todo, agradecer todo el apoyo y todo el cariño. Mi familia me ha dicho que habéis estado a tope", ha señalado. Después de lo mucho que se han movilizado por ella, la influencer no quiere ahora ser desagradecida con ellos.

Y es por eso que ha querido explicarles con suma delicadeza la decisión que ha tomado para las semanas venideras. "Me habéis salvado, semana tras semanas. Si he llegado hasta donde he llegado, ha sido gracias a vosotros", ha reconocido la andaluza, que ha hecho especial hincapié en que todavía está "aterrizando y ubicándose".