Marta Peñate se separa de Tony Spina y pone tierra de por medio: "Increíble"

Tras haber puesto punto y final a su aventura en 'Supervivientes All Stars' los concursantes han vuelto a verse las caras en el plató del Debate Final en el que han analizado su paso por la isla. En esta ocasión era Tony el que se reencontraba con su ya mujer, Marta Peñate, con la que se derretía en muestras de cariño y complicidad ante todos sus compañeros.

Sobre el verdadero motivo de su enemistad con Noel en la isla, el concursante reconocía que entre ellos ya existían pequeñas rencillas desde que Marta y Noel coincidieron en el pisito de 'Solo'. Tras volver a ver un beso que protagonizaron ambos cuando Marta y Tony ya se estaban conociendo además de algunosos juegos subidos de tono, el concursante reconocía: "Me molestaron otras cosas más de Noel en ese concurso. Nosotros éramos bastante amigos y prefirió quedar bien con el público, fue el primero que me atacó y me dejó como pesado. Me molestaron más las palabras de mi colega que un juego que pudieran hacer".

Como no podía ser de otra forma, Tony también se enfrentaba a las múltiples discusiones que Marta y Oriana han protagonizado en su ausencia y dejaba muy claro que a ella también le entregó un anillo, pero no de compromiso, solo como novios. "Yo no hinqué rodilla, no me gusta hablar de personas que no están presentes pero ya que lo han hablado hay que decir que se puso muy pesada, esto fue un anillo de novio, sabemos cómo es, me pedía un anillo y lo tuvo" explicaba Tony antes de dejar muy claro que ella ya no forma parte de su vida: "No me arrepiento de nada de haber estado con Oriana, creo en el karma, gracias a todo lo que pasé con ella, hoy en día tengo la mujer de mi vida".

Ahora, Marta Peñate se ha visto obligada a abandonar España justo cuando Tony Spina ha regresado de 'Supervivientes All Stars'. Después de estar esperando a este reencuentro, la colaboradora de televisión no va a poder pasar el tiempo que le hubiese gustado junto a su ya marido. A través de su perfil de Instagram, la exconcursante de 'Gran Hermano' ha explicado el motivo por el que se han separado. A través de su perfil oficial de Instagram, la que fuera concursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha explicado el motivo, pues verla cogiendo un avión estando Tony Spina recién aterrizado de Honduras les ha pillado completamente desprevenidos. Un vuelo con destino la capital francesa que tiene una razón de peso para la colaboradora de Telecinco, cuentan desde Outdoor.

"Lo increíble que es que me vaya a París justo cuando Tony vuelve...", se lamenta la que fuera ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars', que, aunque le encantaría estar en casa junto a su chico, nunca habría desaprovechado esta oportunidad laboral, que es lo que supone este viaje para ella. "Me voy porque tengo un evento", señala la colaboradora, que tiene un compromiso con una importante marca de cosméticos.

Un avión al que Marta Peñate ha embarcado casi sin haber pegado ojo. "He dormido una hora", señala la creadora de contenido, que ha intentado aprovechar al máximo su reencuentro con Tony Spina antes de verse obligada a abandonar España por este motivo que es para ella de fuerza mayor. Y es que la colaboradora se encuentra en un momento muy satisfactorio a nivel profesional, por lo que no ha querido dejar pasar esta oportunidad laboral.