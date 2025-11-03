La sonada ruptura con Rocío Carrasco tras lo ocurrido en televisión: "La he visto súper afectada, la he visto llorando constantemente"

Sorrpesa en Telecinco. Gloria Camila Ortega ha vuelto a la televisión por todo lo alto: siendo una de las participantes de 'Supervivientes All Stars', que ha dado cabida a muchas estrellas que formaron parte del formato. La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano no ha conseguido llegar a la gran final del reality (que ha terminado ganando Torres), pero sin duda ha dado grandes momentos al programa. ¿Cómo se encuentra Gloria tras su paso por el reality? ¿Qué balance hace de su vuelta a la televisión? ¿En qué punto está su relación con su hermana, Rocío Carrasco?

Durante su ausencia, muchos han sido los momentos televisivos relacionados con su familia que Gloria ha ignorado por el hecho de encontrarse aislada en Honduras. Por un lado su sobrina, Rocío Flores, concedió una dura entrevista en la que hablaba de la relación con su madre, Rocío Carrasco (hermana de Gloria) y también se ha llegado a pronunciar durante estas semanas Amador Mohedano, quien ha atacado sin piedad a su sobrina Rocío. En medio de este revuelo mediático, ¿qué opina Gloria Ortega? ¿En qué lugar se posiciona? ¿Cómo se lleva actualmente con Iván González? Ahora, en plató, Gloria Camila, que vuelve de Honduras para apoyar a Rocío Flores como siempre lo ha hecho: "Rocío lo ha pasado muy mal cuando pasó lo del documental. La he visto súper afectada, la he visto llorando constantemente. Hasta hace poco no estaba bien", explicaba la hija de Ortega Cano sobre su sobrina para seguidamente añadir: "En este último tiempo la he visto más relajada, el que se haya sentado y dado su versión me parece genial y respetable”.

Durante la entrevista, la exsuperviviente hablaba como nunca sobre su nula relación con Rocío Carrasco, una ausencia en la vida de su familia que a ella también le ha afectado: "Yo también he sufrido. La he necesitado muchas veces y no se me ha dado esa ayuda". Sobre esto, le preguntaba en mayor profundidad la colaboradora Lydia Lozano, que revelaba: "A mi me consta que tú le pedías ayuda sobre todo por tu hermano. ¿Ese vacío te ha unido más a Rocío?"

Una pregunta a la que la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano contestaba de manera clara y contundente: "Hemos sufrido bastante. Yo en mi infancia también lo he sufrido en otra parte. Ella lo ha sufrido porque es su madre y yo también he sufrido una falta de apoyo de hermana mayor. Lo he necesitado muchísimo, pero gracias a Dios hemos sabido salir, me he reforzado", sentenciaba.