Adara Molinero, muy preocupada en su regreso a España tras estar en Supervivientes: "Tengo miedo"
La influencer se ha podido reencontrar con sus seguidores
Tras la finalización de Supervivientes All Stars sus protagonistas han podido regresar a sus vidas diarias donde la abundancia es el denominador común tras las penurias que pasaron en Honduras. Entre estas personas se encuentra Adara Molinero, que se ha mostrado muy preocupada en su regreso a España: "Tengo miedo".
Y es que la influencer se ha podido reencontrar con sus seguidores en las redes sociales, a los que tenía huérfanos, ya que Adara era toda una habitual, sobre todo en Instagram, donde cuenta su día a día. Así que una de las primeras publicaciones que ha hecho en sus redes sociales es la ansiada compra en el supermercado, donde podía coger todo lo que quisiese, a diferencia de lo que le ocurría en Honduras.
Aún así, ha intentado hacer una compra sin excesos para no traerse nuevos problemas de salud. Además, no es la primera vez que participaba en Supervivientes, así que cuenta con experiencia previa.
Publicación en redes sociales
Por eso, Adara ha asegurado en sus redes que "tengo miedo al efecto rebote" y pide a sus seguidores ayuda para llevar la ansiedad que está sintiendo.
