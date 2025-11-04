Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adara Molinero, muy preocupada en su regreso a España tras estar en Supervivientes: "Tengo miedo"

La influencer se ha podido reencontrar con sus seguidores

Adara Molinero, muy preocupada en su regreso a España tras estar en Supervivientes: &quot;Tengo miedo&quot;

Adara Molinero, muy preocupada en su regreso a España tras estar en Supervivientes: "Tengo miedo" / Telecinco

Benito Domínguez

Tras la finalización de Supervivientes All Stars sus protagonistas han podido regresar a sus vidas diarias donde la abundancia es el denominador común tras las penurias que pasaron en Honduras. Entre estas personas se encuentra Adara Molinero, que se ha mostrado muy preocupada en su regreso a España: "Tengo miedo".

Y es que la influencer se ha podido reencontrar con sus seguidores en las redes sociales, a los que tenía huérfanos, ya que Adara era toda una habitual, sobre todo en Instagram, donde cuenta su día a día. Así que una de las primeras publicaciones que ha hecho en sus redes sociales es la ansiada compra en el supermercado, donde podía coger todo lo que quisiese, a diferencia de lo que le ocurría en Honduras.

Adara Molinero con Tony Spina en Supervivientes.

Adara Molinero con Tony Spina en Supervivientes. / Telecinco

Aún así, ha intentado hacer una compra sin excesos para no traerse nuevos problemas de salud. Además, no es la primera vez que participaba en Supervivientes, así que cuenta con experiencia previa.

Noticias relacionadas y más

Publicación en redes sociales

Por eso, Adara ha asegurado en sus redes que "tengo miedo al efecto rebote" y pide a sus seguidores ayuda para llevar la ansiedad que está sintiendo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
  2. La historia de Francisco Collantes, el vecino de Oviedo que tiene la única empresa de España autorizada para hacer el examen de gruista
  3. Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
  4. Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
  5. ¿Qué pasa si circulo sin la pegatina ambiental en Oviedo a partir de enero? Esta es la respuesta del Ayuntamiento
  6. Los nuevos buses eléctricos de Oviedo no pueden entrar al Hospital Monte Naranco: la solución tiene que llegar antes de junio
  7. Adiós a uno de los negocios con más solera de Oviedo: 'La pandemia fue devastadora
  8. No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)

Rufián a las víctimas de la DANA: "Desconfíen de quien dice 'no politicemos', es política quedarse o no de sobremesa mientras tu gente se ahoga"

Rufián a las víctimas de la DANA: "Desconfíen de quien dice 'no politicemos', es política quedarse o no de sobremesa mientras tu gente se ahoga"

La desconocida e impresionante cascada asturiana situada a tan solo media hora de Gijón: en un acantilado y con salto directo al mar Cantábrico

La desconocida e impresionante cascada asturiana situada a tan solo media hora de Gijón: en un acantilado y con salto directo al mar Cantábrico

En directo | Comparece Ángel Víctor Torres tras las últimas revelaciones del caso Koldo

En directo | Comparece Ángel Víctor Torres tras las últimas revelaciones del caso Koldo

Llega a Llanes la muestra de cine documental "Falares"

Llega a Llanes la muestra de cine documental "Falares"

Este es el "Pueblo ejemplar de Parres" 2025, galardonado por combinar tradición y modernidad

Este es el "Pueblo ejemplar de Parres" 2025, galardonado por combinar tradición y modernidad

Directo | Declaración de Ángel Víctor Torres tras las últimas declaraciones del caso Koldo

Directo | Declaración de Ángel Víctor Torres tras las últimas declaraciones del caso Koldo

WhatsApp Web no funciona: usuarios de todo el mundo avisan de una caída de la aplicación de mensajería en el ordenador

WhatsApp Web no funciona: usuarios de todo el mundo avisan de una caída de la aplicación de mensajería en el ordenador

Teresa Olivera, abuela de Caroline, en uno de sus múltiples llamamientos para encontrar a su nieta.

Teresa Olivera, abuela de Caroline, en uno de sus múltiples llamamientos para encontrar a su nieta.
Tracking Pixel Contents