Anabel Pantoja sufre un accidente de noche en plenas críticas por lo ocurrido en Bailando con las estrellas

Tras siete galas de 'Bailando con las estrellas', la sobrina de Isabel Pantoja continúa dando que hablar. Anabel, que ha defendido sobre el escenario ya free style, jive o vals vienés entre otros, no acaba de convencer al jurado porque, tal y como algunos de ellos han expresado, no tiene el nivel que manejan el resto de sus compañeros.

Pero no solo los miembros del jurado creen que el nivel de baile de Anabel está por debajo del resto, los propios concursantes no acaban de tomarse del todo en serio el paso de la sobrina de Isabel Pantoja por el concurso: "Yo venía aquí contenta y con ganas de pasarlo bien, pero me he dado cuenta de que mis compañeros no están aquí igual que estamos nosotros. Hay que saber estar cuando actuamos los demás y ser amables y dar cariño, el sábado pasado decidí que se había acabado, a partir de ahora yo mi energía positiva me la guardo para mí, se acabó, a tomar por culo, yo ya voy a lo mío".

Su última actuación en el especial de Halloween de Bailando con las estrellas no ha convencido al jurado. Como ya viene siendo costumbre, los miembros del jurado de 'Bailando con las estrellas' discrepan en su valoración sobre Anabel Pantoja. Mientras para algunos Anabel se ha convertido en una pieza clave de este concurso por su dinamismo sobre el escenario, para otros la presencia de la sevillana en el programa no es justa para el resto de sus compañeros. Así han valorado los expertos la última actuación de Anabel Pantoja:

"Te he visto muy metida en el papel de la familia Adams, ha tenido gracia y eso nos entretiene", explicaba Inmaculada. Para Gorka, que también adora la faceta interpretativa de Anabel Pantoja, debe ponerse en valor el trabajo de pies de la sevillana. Blanca Li por su parte cree que, aunque la influencer no está al mismo nivel que sus compañeros, el trabajo y el esfuerzo se nota: "Has progresado, pero aún tienes mucho qué hacer".

Pelayo y Blanca Gómez Cora sin embargo, creen que la actuación de Anabel no ha sido precisamente la mejor de su paso por el concurso: "Ha sido una coreografía muy pobre". Anabel Pantoja y Álvaro Cuenca acaban la octava de 'Bailando con las estrellas' con 35 puntos.

Tras esta gala, Anabel Pantoja se ha llevado un buen susto, tal como ha contado a sus seguidores a través de su perfil oficial de Instagram. La exconcursante de 'Supervivientes' y actualmente concursante de 'Bailando con las estrellas' ha sufrido un accidente doméstico, que le ha dejado dolorida, pero que afortunadamente no ha tenido consecuencias más graves. Tratando de bromear con lo que le ha sucedido porque todavía no se explica cómo ha pasado, Anabel Pantoja ha contado cómo han sucedido los hechos en plena noche. Dormida y sin enterarse de nada porque, desde que empezó 'Bailando con las estrellas' acaba agotada con los ensayos, la influencer no sabe cómo pero se ha caído de la cama.

"Sí, a mis 39 años, hoy me he caído de la cama como si tuviera 3", ha alcanzado a decir la exconcursante de 'Supervivientes' para añadir a continuación las consecuencias que sufre a raíz de esta nueva caída. "La cadera derecha la tengo bonita".