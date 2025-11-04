Belén Esteban suelta la bomba tras semanas de rumores con su marido: "... qué me voy a separar"

Poco podía imaginar Belén Esteban que el mensaje que compartía este fin de semana a través de sus stories de Instagram (donde tiene más de 1 millón de seguidores) confesando que a una semana de cumplir 52 años "solo pienso en mis dos pilares, mi hija y mi madre", iba a desatar tal revuelo.

Y es que lejos de interpretarse como que echa mucho de menos tanto a Andrea Janeiro -que vive en Estados Unidos desde hace años-, como a Carmen Menéndez, que reside en Benidorm y a las que ve menos de lo que le gustaría, diferentes medios de comunicación se hacían eco de una posible crisis con su marido, Miguel Marcos -al que ni siquiera nombraba en su publicación- especulando con que su matrimonio estaría atravesando por sus horas más bajas.

Algo que la propia Belén ha desmentido este lunes en su reaparición en 'No somos nadie'. Rotunda, y sin perder la sonrisa, la 'patrona' ha dejado claro que "yo estoy con mi marido, qué me voy a separar". "Vosotros sabéis que, para mí, el día de mi cumpleaños -el próximo 9 de noviembre- es muy importante y que yo siempre lo celebro, y cuando van pasando los años es verdad que cada vez echo más de menos a mi madre y a mi persona, mi niña", ha expresado.

"Ayer me fui a un restaurante, estuvimos comiendo, estuvimos con amigos, o sea, todo va fenomenal, no hay separación", ha zanjado, reconociendo que al ver su publicación el propio Miguel le aconsejó que la borrara porque podría desatar unos rumores de crisis que nada tienen de reales, ya que como ha asegurado está tan enamorada como el primer día de su marido, con el que se dio el 'sí quiero' en 2019 y con el que forma una de las parejas más sólidas del panorama nacional desde 2013.

Visita al juzgado

Diez años después de su ruptura profesional y personal con Toño Sanchís, y de una larga lucha para recuperar su dinero, Belén Esteban y su exmanager se han visto las caras en la Audiencia Provincial de Madrid, donde este lunes 13 de octubre ha arrancado el juicio en el que el que fuera hombre de confianza y mano derecha de la ex de Jesulín de Ubrique será juzgado por un delito de apropiación ilegal de más de 300.000 euros.

Además de una indemnización a la colaboradora de 339.549 euros -parte obtenida ilítitamente y que no ha devuelto todavía a 'la Patrona'- la Fiscalía solicita una pena de tres años y medio de cárcel para Sanchís por haberse quedado una cantidad cercana a los 400.000 euros sin conocimiento de su representada entre 2009 y 2015, cuando Belén rompió fulminantemente con él al ver que las cuentas no le cuadraban.

Dolida, decepcionada y sobre todo muy enfadada, la tertuliana advertía a Toño que iba a pagarle todo lo que le había "robado", iniciando una batalla judicial contra él. Una demanda estimada en su totalidad por el Juzgado de Primera Instancia de Torrejón de Ardoz, y confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid, que condenó hace cinco años a la agencia de representación de Sanchís, Lorant S.L. a pagar a Belén un total de 388.868 euros.

Una cantidad de la que el exmanager solo pagó 49.318 euros en efectivo, además de 375.000 por la adjudicación a Belén de la residencia familiar de Toño en Villanueva del Pardillo, con una hipoteca pendiente de pago de más de 200.000 euros.