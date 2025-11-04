Bombazo para Cristina Pedroche: Xuso Jones sorpresa en las campanadas 2026 por primera vez

Desde hace una década Cristina Pedroche ha sido una de las protagonistas de las Campanadas de Nochevieja, si no decir que la protagonista absoluta por la expectación que genera. Volcada en sus pequeños y alejada de los focos durante estos tres meses, la presentadora ha reaparecido este jueves en el plató de 'Y ahora Sonsoles' para sincerarse sobre la intensa etapa personal que está atravesando, y hablar de su inminente regreso al trabajo -que se producirá dentro de dos semanas en 'Zapeando'- con la vista puesta en las Campanadas en el que será su 11º año consecutivo recibiendo el Año Nuevo desde la Puerta del Sol en Atresmedia.

La presentadora no siempre ha hecho esta tarea en Antena 3, su primera vez fue en laSexta en 2014 junto a Frank Blanco, entonces presentador de Zapeando. Después de ese debut dio el salto a Antena 3.

En Antena 3 lleva desde 2015 con dos compañeros distintos. El primer año la acompañó Carlos Sobera y ya en 2016 lo hizo Alberto Chicote, su fiel compañero desde entonces. Si Cristina Pedroche se ha convertido en un clásico de Fin de Año es, en parte, por sus llamativos looks. La presentadora arriesga cada 31 de diciembre con vestidos (monos, bodys…) que no pasan desapercibidos. La Sexta vio debutar a una Cristina Pedroche con un look muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver durante décadas en la televisión española. Aunque es el que más ha pasado desapercibido, la prenda de Pronovias marcó el inicio de lo que ya es toda una tradición en Antena 3.

Sin duda, Pedroche es la protagonista absoluta (con permiso de su compañero Alberto Chicote) de esa noche tan mágica. Aunque el año pasado, un simple saludo, fue el momentazo de las campanadas. Una imagen que ya va a formar parte de la historia de las retransmisiones de Nochevieja. Y es que TVE lograba sorprender a sus espectadores gracias a la rapidez y el atrevimiento de David Broncano y Lalachus, que tras darse cuenta de que Alberto Chicote y Cristina Pedroche se encontraban en el balcón de al lado,aprovechaban para saludarles desde su punto de directo. Un momento de lo más surrealista que nadie se esperaba.

De cara a este año todavía están las quinielas a biertas sobre quiénes conducirán las Campanadas 2026. Por el momento, Anten a3 ya ha confirmado a su dupla de éxito, Chicote y Pedroche. TVE es un misterio. Y en cuanto a Mediaste, gracias a una exclusiva del medio especializado en Televisión Pocos Nos Pasa, Sandra Barneda y Xuso Jones serán los encargados de conducir el Fin de Año en Telecinco.