Laura Madrueño, de regreso España, habla claro tras los rumores de separación de su marido: fotografiada trasladando sus enseres personales a la casa de sus padres

Radiante, y confesando que 'Supervivientes All Stars 2025' ha sido la edición más dura que le ha tocado presentar desde que tomó el relevo de Lara Álvarez como presentadora del programa desde Honduras en 2023, Laura Madrueño ha reaparecido ante las cámaras antes de cogerse unas merecidas vacaciones para hacer balance del reality junto a Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda, y los 4 finalistas: Rubén Torres (ganador), Jessica Bueno, Miri Pérez-Cabrero, y Tony Spina.

Y, aunque siempre ha intentado mantener su vida privada alejada de los focos, no ha dudado en salir al paso de los rumores de crisis con Álvaro Puerta -con el que se casó en 2022 después de varios años de noviazgo- que la persiguen desde que a finales de febrero, justo antes de poner rumbo a 'Supervivientes', fue fotografiada trasladando sus enseres personales a la casa de sus padres en el madrileño barrio de Chamberí, como informaba Europa Press.

"¿Novio? ¿Cómo que novio? Yo estoy casada. No te entendía..." ha reaccionado cuando la prensa le ha preguntado por su corazón, aclarando que nada hay de cierto en su supuesta separación matrimonial: "Con Álvaro muy bien, pero estoy aquí para hablar de Supervivientes, no de mi vida personal" ha zanjado rotunda tras revelar que continúa felizmente casada.

Respecto a la edición, Laura reconoce que ha sido una "locura" y "mucho más dura que la anterior". "Supervivientes nunca se había hecho en esta época del año. Hemos notado, claro, un cambio no solo por las condiciones meteorológicas, sino ya solo porque a las 5 de la tarde se hacía de noche, cosa que complicaba aún más la situación con las tormentas imposibles, con el huracán Melisa, escuchando diluviar día y noche... ha sido realmente complejo" ha relatado, confesando que ha llegado a pasar "miedo real" por las tormentas en los últimos días.

"Ha ganado Rubén pero han ganado los cuatro. Menudos jabatos... Yo tenía una cabaña que por lo menos obviamente podía estar ahí, podía alimentarme, podía tener una cama. Y desde mi cabaña no se veía Cayo Paloma, que para que os hagáis una idea. No se veía de la tormenta constante que había, o sea, es que ha sido algo increíble, no sé los pobres cómo han podido aguantar a la intemperie, y sobre todo sin que no se han quejado nada, venían a las galas destrozados, sin dormir día tras día" ha revelado impresionada.