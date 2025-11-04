María del Monte, muy afectada ante el inminente juicio contra su sobrino: "Me parece que estáis en un error"

La situación judicial entorno al caso de Antonio Tejado avanza. El colaborador televisivo y sobrino de María del Monte se encuentra en una fase crucial de su proceso, tras haber sido señalado como presunto autor intelectual del violento asalto al domicilio de la reconocida artista en agosto de 2023. El Juzgado de Sevilla ha impuesto una fianza histórica de 639.725,98 euros tanto a Tejado como a los otros diez acusados, y ha citado a los implicados el próximo 11 de noviembre, fecha en la que se les notificará oficialmente el auto de acusación y la fecha exacta del juicio, aunque aún existen dudas y confusión acerca de los plazos definitivos.

Precisamente, María del Monte ha puesto en duda que el juicio pueda arrancar ese mismo día, reconociendo ante el equipo de Europa Press: "A ver si me entero. Pero vamos, me parece que estáis en un error, creo, porque por tiempos... No tengo ni idea, pero entérate, porque yo creo que no... Es que es pronto, es que es pronto". Aunque la artista admite su deseo de que todo finalice cuanto antes, también reconoce que los procesos judiciales suelen ser largos y complicados: "Con ganas de que se acabe desde que empezó, pero bueno...".

Mientras tanto, el abogado de Tejado asegura que su cliente afronta la situación "con serenidad y tranquilidad", pero subraya que "no dispone de esa cantidad" para la fianza. Además, la defensa insiste en su inocencia, reclamando máximo respeto a la presunción de inocencia y denunciando que este derecho se vulnera habitualmente en la esfera mediática y social.

Juicio

Así, el caso sigue cosechando expectación y controversia a la espera de que, bien el 11 de noviembre o en una fecha posterior, comience uno de los juicios más mediáticos del año, donde las partes reclaman respeto y cautela antes de cualquier juicio público anticipado.