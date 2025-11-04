María del Monte, muy afectada ante el inminente juicio contra su sobrino: "Me parece que estáis en un error"
Así lo ha contado
La situación judicial entorno al caso de Antonio Tejado avanza. El colaborador televisivo y sobrino de María del Monte se encuentra en una fase crucial de su proceso, tras haber sido señalado como presunto autor intelectual del violento asalto al domicilio de la reconocida artista en agosto de 2023. El Juzgado de Sevilla ha impuesto una fianza histórica de 639.725,98 euros tanto a Tejado como a los otros diez acusados, y ha citado a los implicados el próximo 11 de noviembre, fecha en la que se les notificará oficialmente el auto de acusación y la fecha exacta del juicio, aunque aún existen dudas y confusión acerca de los plazos definitivos.
Precisamente, María del Monte ha puesto en duda que el juicio pueda arrancar ese mismo día, reconociendo ante el equipo de Europa Press: "A ver si me entero. Pero vamos, me parece que estáis en un error, creo, porque por tiempos... No tengo ni idea, pero entérate, porque yo creo que no... Es que es pronto, es que es pronto". Aunque la artista admite su deseo de que todo finalice cuanto antes, también reconoce que los procesos judiciales suelen ser largos y complicados: "Con ganas de que se acabe desde que empezó, pero bueno...".
Mientras tanto, el abogado de Tejado asegura que su cliente afronta la situación "con serenidad y tranquilidad", pero subraya que "no dispone de esa cantidad" para la fianza. Además, la defensa insiste en su inocencia, reclamando máximo respeto a la presunción de inocencia y denunciando que este derecho se vulnera habitualmente en la esfera mediática y social.
Juicio
Así, el caso sigue cosechando expectación y controversia a la espera de que, bien el 11 de noviembre o en una fecha posterior, comience uno de los juicios más mediáticos del año, donde las partes reclaman respeto y cautela antes de cualquier juicio público anticipado.
- Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
- La historia de Francisco Collantes, el vecino de Oviedo que tiene la única empresa de España autorizada para hacer el examen de gruista
- Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
- ¿Qué pasa si circulo sin la pegatina ambiental en Oviedo a partir de enero? Esta es la respuesta del Ayuntamiento
- Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
- Adiós a uno de los negocios con más solera de Oviedo: 'La pandemia fue devastadora
- Los nuevos buses eléctricos de Oviedo no pueden entrar al Hospital Monte Naranco: la solución tiene que llegar antes de junio
- No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)