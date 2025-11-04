Nuria Roca, sorprende ahora con su sinceridad por el Premio Planeta a Juan del Val: "el ego propio"

El pasado octubre, el escritor y periodista Juan del Val fue galardonado con el prestigioso Premio Planeta, uno de los reconocimientos literarios más importantes del mundo hispano. Durante su discurso de agradecimiento, sus palabras emocionadas y llenas de ternura hacia su esposa, Nuria Roca, conmovieron al público y rápidamente se hicieron virales.

Ahora, semanas después de ese momento, la presentadora ha compartido cómo vivió aquella dedicatoria. "Es difícil de superar. Fue algo muy mágico, muy bonito. Sabía que iba a decir algo, obvio, pero no sabía qué iba a decir y superó todas mis expectativas", ha confesado, reconociendo sentirse especialmente sorprendida por la emoción del discurso.

Explica que lo que más le ha gustado fue la forma en que su marido supo transmitir su esencia y la de su obra: "Todo el discurso me pareció muy bien armado. Creo que contó realmente lo que es él y lo que quiere transmitir con la literatura". Además, asegura que sintió una gran conexión con las palabras del autor, especialmente cuando habló de su familia.

Respecto a cómo compaginan en casa la intensa dedicación de del Val a la escritura, la presentadora asegura que lo llevan con naturalidad: "Nosotros siempre nos hemos repartido las tareas domésticas y la infraestructura familiar de una forma muy natural. Cuando uno está, se vuelca al 100%, y cuando está el otro, pues el otro". Reconoce, eso sí, que su marido a veces se ve obligado a rechazar planes por compromisos literarios: "Hay muchos momentos en los que no estás, pero tampoco pasa nada".

En cuanto a las críticas, Nuria afirma gestionarlas con madurez: "Cuando escribes juntos aprendes a manejar el ego propio y el del otro. Una crítica constructiva siempre es para mejorar. Juan es una persona muy receptiva y abierta a esos comentarios".

La periodista también adelanta que todavía no ha tenido tiempo de leer las memorias de Isabel Preysler, aunque las tiene en casa y le despiertan mucho interés. En cuanto al esperado libro sobre el Rey Juan Carlos, asegura que también está pendiente de su publicación: "Creo que hasta el 3 de diciembre no llega a Francia, así que ya veremos. Seguro que también lo leeré, o no, no lo sé".

El matrimonio formado por Nuria Roca y Juan del Val -uno de los más sólidos y mediáticos del panorama español- vuelve así a mostrar su complicidad y admiración mutua en un momento muy especial para él, marcado por la conquista del Premio Planeta y el éxito de su nueva novela, 'Vera', una historia de amor.

¿De qué va el libro de Juan del Val?

Esta novela de amor y deseo narra la historia de Vera, que ha seguido siempre las reglas: ha vivido durante más de veinte años con la elegancia, la discreción y la dignidad exigidas a la esposa de un marqués. Pero ahora, a los cuarenta y cinco, recién separada y sin nadie que le dicte qué hacer, empieza a plantearse preguntas que nunca se había permitido. En medio de esta búsqueda aparece Antonio. Es más joven, de origen modesto y ajeno a su mundo. No es solo la atracción lo que los une, sino algo más profundo: la posibilidad de salirse del guion. Ese vínculo, tan improbable como provocador, será el detonante de unos hechos que nadie anticipa. El exmarido de Vera no acepta que esta se haya rebelado, y lo que comienza como despecho se va convirtiendo en algo mucho más siniestro. Hay cosas que el marqués no soporta perder. Y algunas pérdidas, cuando se acumulan, pueden llevarte al límite. Juan del Val ya ha escrito otras novelas antes donde habla de amor y pone el foco en esas diferencias de clases sociales. Entre los títulos más conocidos "Bocabesada", "Valparaíso" o "Candela".