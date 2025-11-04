Polémica en la familia Rivera tras el frío encuentro en el funeral de Rafael de Paula: "Ni una conversación, ni un saludo"

Tras el fallecimiento de Rafael de Paula el pasado domingo 2 de noviembre a los 85 años en su residencia de Jerez de la Frontera, han sido numerosos los rostros del mundo del toro que se han acercado este martes a la localidad gaditana para despedir al icónico torero.

Entre los asistentes al funeral en memoria de su eterno descanso que se ha celebrado en la iglesia de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima del Desamparo, Curro Romero y Carmen Tello, Víctor Janeiro, o el artista Diego Carrasco, además de Francisco y Cayetano Rivera, que han querido estar presentes en el último adiós a la leyenda del toreo, muy amigo de su padre Francisco Rivera 'Paquirri', y de su abuelo Antonio Ordóñez.

Y aunque han sido varias las ocasiones en las que los hermanos han negado que estén distanciados y han asegurado que tienen una buena relación, ha llamado la atención la frialdad de su reencuentro ante las cámaras, en el que no han intercambiado una conversación, un saludo, o ni siquiera una mirada.

A pesar de que ambos han formado parte del cortejo que ha sacado el féretro con los restos mortales de Rafael de Paula a hombros de la iglesia, los hijos de Carmen Ordóñez han mantenido las distancias y no se han acercado en ningún momento, produciéndose una escena de lo más llamativa con los hermanos ignorándose a escasos metros de distancia.

"Se están yendo todos ya"

"Tuve la suerte de torear mucho con el torero. La última becerra que toreó en su vida la toreó conmigo. La verdad es que ha sido un maestro y un gran genio en todos los sentidos y la verdad que es una pena. Se están yendo todos ya... Una pena, la verdad es que sí" ha expresado Francisco emocionado, destacando que "Rafael de Paula nunca ha dejado nada a la indiferencia y ha sido un genio en todo lo que ha hecho en su vida. Deja un vacío enorme. Lo echaré de menos mucho".