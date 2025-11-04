El trabajo real (lejos de la tele) del nuevo ganador de Supervivientes, que ya ha tenido que incorporarse: de ganar 50.000 euros a entre 25.000 y 29.000 euros anuales

Rubén Torres se ha convertido en el ganador de la última edición de 'Supervivientes All Stars' que finalizó el pasado 30 de octubre con una votación muy ajustada donde el bombero llegó a estar empatado con Jessica Bueno, que quedó en la segunda posición del reality. En el debate final, los concursantes pudieron ajustar sus cuentas pendientes con el resto de compañeros y, hoy, en la rueda de prensa que se ha celebrado en Mediaset hemos podido hablar con el ganador sobre lo que hará con los 50.000 del premio.

Rubén Torres acaba de aterrizar en España y "todavía sigue sin creérselo", aún no asimila que su aventura en Honduras haya finalizado y que el público le haya proclamado el ganador de esta edición. Una de las cosas que más le ha impactado de volver de la isla es el "gran cambio" que supone la paz y tranquilidad de allí ha llegar a la capital: "Lo impresionante que es pasar de estar en playa a llegar aquí y de golpe ver a la gente, el público gritando tu nombre...Brutal". Como puedes ver en el vídeo que encabeza la noticia, el bombero de Sabadell ya sabe lo que hará con los 50.000 euros que ha ganado en el reality más extremo de Telecinco y lo que le gustaría qué ocurriese con su trayectoria profesional en televisión, así como las diferentes profesiones que tiene fuera de la pequeña pantalla: salvando vidas y tatuando en su estudio.

Ahora, el ganador ha vuelto a su trabajo tras ganar 'Supervivientes All Stars'. El que fuera tentador de 'La isla de las tentaciones' ha comunicado esta inesperada decisión a través de su perfil de Instagram, donde ha compartido una foto desde su puesto de trabajo, en el camión de bomberos, como informan desde Outdoor. Tan solo han pasado unos días desde su aterrizaje en España. Han sido 56 días de supervivencia, pero el de Barcelona, de 33 años, ha decidido recuperar de golpe su normalidad. Al contrario que Jessica Bueno, que anunciaba hace apenas unas horas que necesitaba tomarse un tiempo para sí misma y para recuperar su vida poco a poco, Torres ha preferido dejarse de medias tintas.

Y es que el que fuera tentador de la última edición de 'La isla de las tentaciones' reconoce que extrañaba mucho sus labores de bombero, por eso tan solo ha esperado unos días para volver a su puesto de trabajo. "Hoy he vuelto a trabajar de bombero y, la verdad, lo echaba mucho de menos", reconoce el ganador de 'Supervivientes All Stars', que está encantado con haber recuperado su vida tal y como era antes de poner rumbo a Honduras.

Torres trabaja como bombero en Cataluña. Según diverios portales en la preparación e información sobre oposicones, "el salario de un bombero en Cataluña actualmente oscila entre los 2.500,00 euros y los 3.200,00 euros al mes aunque esta cifra dependerá de la provincia en la que trabajes dentro de Cataluña y el puesto o cargo que vengas a desempeñar. En promedio, un bombero puede cobrar entre 29.000,00 euros y 45.000,00 euros brutos anuales distribuidos en 14 pagas atendiendo al rango que tenga dentro del cuerpo, pero teniendo en cuenta el rango más baja nunca obtendrá un sueldo inferior a 29.000,00 euros. Lo normal es que se supere siempre esa cifra aumentando en función de complementos, cargo de ocupación, horas extras (entre 25,00 euros y 30,00 euros por hora extra realizada) o beneficios determinados por productividad".