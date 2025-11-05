Estreno
'Gran Hermano' desvela las primeras imágenes de su casa y cerrará en su primera gala el casting definitivo
El reality comienza su edición número 20 de anónimos este jueves con nueva casa y Jorge Javier Vázquez y Nagore Robles al frente
Redacción Yotele
'Gran Hermano 20 ya es una realidad. El reality aterrizará este jueves en Telecinco con una nueva casa másgrande, luminosa y sostenible y dotada con recursos tecnológicos de última generación. Todo a partir de las 21:45 horas y además con la confirmación del casting completo de concursantes en el ambiente festivo, bullicioso y lleno de energía propio de una feria.
En un hito histórico, Jorge Javier Vázquez arrancará la edición por primera vez desde la espectacular casa de Tres Cantos y conectará con Nagore Robles en los exteriores del plató del reality, en los que se ha instalado una feria con diferentes atracciones que servirán para ir anunciando a los próximos protagonistas de la ‘vida en directo’. Con un casting abierto hasta ese momento, muchos de ellos serán sorprendidos con su proclamación como concursantes oficiales de ‘GH20’.
Además, en esta primera entrega podremos descubrir las primeras novedades de la edición, entre las que se encontrará un nuevo espacio en la casa, nunca visto hasta ahora, que lo cambiará todo.
'Uno de GH20’, el reality de Mediaset Infinity que acoge en directo desde hace semanas la convivencia de una serie de candidatos seleccionados del casting, anunciará esta noche en su gran final la decisión de la audiencia sobre quién de sus cuatro finalistas -Cristian, Daniela, Joon y La Jose- se proclama ganador y se convierte, así, en el segundo concursante oficial de ‘GH20’ tras Mamadou Sacko.
- Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
- La Seguridad social confirma el adelanto de 5 años de la jubilación, incluso a aquellos trabajadores que no hayan llegado a los 37 años cotizados
- Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
- Este es el pueblo de Asturias que aspira a tener la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a una campaña publicitaria
- ¿Qué pasa si circulo sin la pegatina ambiental en Oviedo a partir de enero? Esta es la respuesta del Ayuntamiento
- La historia de Francisco Collantes, el vecino de Oviedo que tiene la única empresa de España autorizada para hacer el examen de gruista
- Adiós a uno de los negocios con más solera de Oviedo: 'La pandemia fue devastadora
- Un árbol cayó sobre la línea de alta tensión cuando desbrozaban: la tragedia que segó la vida del joven electrocutado en Coaña