Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Raquel Bollo anuncia la feliz noticia tras comunicar la enfermedad de su hija: "Tuve que pensar"

La colaboradora cuenta su última decisión en Instagram

Raquel Bollo se casa tras anunciar la inesperada enfermedad de su hija: &quot;Tuve que pensar&quot;

Raquel Bollo se casa tras anunciar la inesperada enfermedad de su hija: "Tuve que pensar" / EP

EP/F. L.

¡Raquel Bollo está de enhorabuena! La colaboradora de televisión ha anunciado a través de sus redes sociales su boda con Mariano Jorge Gutiérrez, con el que mantiene una relación sentimental desde 2017.

"Aún me cuesta creerlo. Después de 8 años juntos, de momentos preciosos, de otros no tan fáciles, de aprender, de crecer y de amar sin condiciones... llegó este instante tan esperado" escribía en su perfil de Instagram junto a una fotografía inédita con el amor de su vida.

Un 'sí' que "no tuve que pensar, porque cuando la vida te pone frente al amor verdadero, el alma lo sabe". Además, desvelaba que su relación con Mariano "ha sido un camino intenso, profundo, lleno de historia y de vida y me emociona poder compartir también este capítulo tan feliz con todos los que habéis estado ahí, acompañándome en cada etapa, en cada cambio, en cada parte de mi vida, en lo bueno y en lo malo".

Con una sonrisa en su rostro y compartiendo fotografías en las que derrocha complicidad con su prometido, la diseñadora aseguraba que "no puedo ser más feliz. Porque el amor, cuando es verdadero... siempre encuentra su momento. Y el nuestro... llegó".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
  2. Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
  3. La Seguridad social confirma el adelanto de 5 años de la jubilación, incluso a aquellos trabajadores que no hayan llegado a los 37 años cotizados
  4. Este es el pueblo de Asturias que aspira a tener la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a una campaña publicitaria
  5. ¿Qué pasa si circulo sin la pegatina ambiental en Oviedo a partir de enero? Esta es la respuesta del Ayuntamiento
  6. La historia de Francisco Collantes, el vecino de Oviedo que tiene la única empresa de España autorizada para hacer el examen de gruista
  7. Adiós a uno de los negocios con más solera de Oviedo: 'La pandemia fue devastadora
  8. Un árbol cayó sobre la línea de alta tensión cuando desbrozaban: la tragedia que segó la vida del joven electrocutado en Coaña

Por qué hablar del suicidio infantil salva vidas: reconocer las señales es el primer paso para prevenirlo

Por qué hablar del suicidio infantil salva vidas: reconocer las señales es el primer paso para prevenirlo

Queipo acusa a Barbón de “eludir su obligación legal y moral” tras el aviso de “Miss Asturias” y Foro arremete contra sus “cambios de versión”

Queipo acusa a Barbón de “eludir su obligación legal y moral” tras el aviso de “Miss Asturias” y Foro arremete contra sus “cambios de versión”

Aterriza en Lidl la competencia de la freidora de aire y los clientes ya hacen cola: el mini horno que ocupa casi menos que un microondas en la cocina

La distintas restauraciones de la Catedral de Oviedo, protagonistas de la exposición que se inaugura en el Centro Polivalente de Lugones

La distintas restauraciones de la Catedral de Oviedo, protagonistas de la exposición que se inaugura en el Centro Polivalente de Lugones

El Corte Inglés inicia su campaña navideña de juguetes con tiendas experienciales y novedades

El Corte Inglés inicia su campaña navideña de juguetes con tiendas experienciales y novedades

Obras de sustitución de pavimentos en calles de Lugones

Obras de sustitución de pavimentos en calles de Lugones
Tracking Pixel Contents