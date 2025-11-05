Raquel Bollo anuncia la feliz noticia tras comunicar la enfermedad de su hija: "Tuve que pensar"

¡Raquel Bollo está de enhorabuena! La colaboradora de televisión ha anunciado a través de sus redes sociales su boda con Mariano Jorge Gutiérrez, con el que mantiene una relación sentimental desde 2017.

"Aún me cuesta creerlo. Después de 8 años juntos, de momentos preciosos, de otros no tan fáciles, de aprender, de crecer y de amar sin condiciones... llegó este instante tan esperado" escribía en su perfil de Instagram junto a una fotografía inédita con el amor de su vida.

Un 'sí' que "no tuve que pensar, porque cuando la vida te pone frente al amor verdadero, el alma lo sabe". Además, desvelaba que su relación con Mariano "ha sido un camino intenso, profundo, lleno de historia y de vida y me emociona poder compartir también este capítulo tan feliz con todos los que habéis estado ahí, acompañándome en cada etapa, en cada cambio, en cada parte de mi vida, en lo bueno y en lo malo".

Con una sonrisa en su rostro y compartiendo fotografías en las que derrocha complicidad con su prometido, la diseñadora aseguraba que "no puedo ser más feliz. Porque el amor, cuando es verdadero... siempre encuentra su momento. Y el nuestro... llegó".