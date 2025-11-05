El secreto mejor guardado del matrimonio de Irene Rosales a punto de salir a la luz: Kiko Rivera se sienta en plató para contarlo todo

Después de años de silencio, Kiko Rivera reaparecerá esta semana en '¡De viernes!' para hablar de su separación con Irene Rosales después de que esta apareciese hace unos días en 'Y ahora Sonsoles' para confesar cómo tomaron la decisión y asegurar que está de nuevo enamorada.

Ante la inminente entrevista de dj, la colaboradora de televisión se ha dejado ver ante las cámaras de la prensa y, como de costumbre, ha preferido apostar por la discreción y guardar cautela a la reaparición del padre de sus hijas... pero ha dejado una cosa clara: "Estoy tranquila en todos los sentidos".

Rosales se sentaba esta semana con Sonsoles Ónega y explicaba que la decisión de tomar caminos separados fue de ambos tras notar que la llama del amor estaba completamente apagada. Además, confirmaba que está de nuevo enamorada de Guillermo, el empresario con el que se ha dejado ver estos últimos días.

Ahora es el turno de Kiko, quien después de años alejado de los platós de televisión vuelve para hablar abiertamente de su separación y también del distanciamiento que tiene con su hermana y su madre, ya que en la promoción de su entrevista asegura que ahora está notando mucho más su ausencia.

De esta manera, Irene se ha mostrado tranquila ante las cámaras porque no tendría miedo de lo que el dj pueda contar y es que según su testimonio la relación que existe entre ellos es cordial por el bienestar de sus hijas... ¿seguirá siendo así a partir del viernes?