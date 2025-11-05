Tony Spina toma una drástica decisión ante los problemas de fertilidad Marta Peñate: "Quiero ser padre pero si no se da..."

Si hay alguien que ha ganado 'Supervivientes All Stars 2025' además de Rubén Torres -flamante vencedor de los 50.000 euros de premio- ese es Tony Spina, al que Marta Peñate sorprendía pidiéndole matrimonio en su visita a Honduras después de cuatro años de sólida relación. Muy emocionados, y regalándonos uno de los momentos más bonitos de la edición, la pareja se daba el 'sí quiero' en una boda real que pasará a la historia del reality y que para el italiano ha sido su verdadero triunfo en su paso por el programa, como ha confesado durante el encuentro de los finalistas con la prensa este lunes en Mediaset para hacer balance de la aventura.

"Ganador solo hay uno, el cheque solo lo tiene uno, pero yo he ganado personalmente porque me he casado por fin, y he ganado también porque yo he venido a competir conmigo mismo, a superar todo lo que hice en mi edición y creo que lo superé. Así que por ese lado sí me siento triunfador, venga, no ganador" ha reconocido, asegurando que a pesar de que su mujer es "muy crítica conmigo, le ha gustado el concurso y está muy orgullosa. Me ha puesto una nota de 9 como concursante".

"Como marido, sobre saliente, eso ya de 10, de 100" ha bromeado, revelando que para él casarse en Honduras era algo "impensable" hasta que sucedió: "Yo llevaba ya 4 años que le pedí matrimonio, después nuestras prioridades cambiaron, nos enfocamos más en otro tema. Y yo bromeando, pues llevaba ya como 5 meses diciendo '¿y cuándo nos casamos?'". "Y obviamente no era mi boda soñada. Mi boda soñada era diferente, con mi madre, con su madre, con los familiares... Pero dar el paso, que ya hemos hecho algo, pues me ha encantado y que por fin ella se haya decidido" apunta.

¿Harán una 'reboda' en España? Como confiesa, "lo que me apetece ahora es tener un poco de luna de miel para descansar porque me he cansado mucho en este reality. Me he entregado en cuerpo y alma, ya sea en convivencia, en pruebas, en supervivencia, en entretenimiento... Me he dejado la piel en todo y me siento un poco cansado mentalmente y físicamente".

Respecto al destino de su viaje de novios, el italiano ha bromeado con que le gustaría irse "al Everest" después de dos meses en los Cayos Cochinos, aunque admite que "estar en una playa con comida, tu duchita, tus cosas, es diferente la cosa". "No es lo mismo Maldivas, todo por delante, que Honduras, que es precioso, es precioso, es un paraíso, pero vestido de infierno, por lo que vives ahí" ha comparado entre risas.

A partir de ahí, el sueño que le queda por cumplir con Marta es convertirse en padres, aunque tiene claro que de no poder lograrlo, él está feliz con la canaria: "Yo tengo muchas ganas. Sea cuando sea. Todavía tenemos dos intentos, pero un poco lo que dije en el 'puente de las emociones'. ¿Qué quiero? ¿Qué me hace ilusión? Por supuesto. ¿Que no se da? Pues no se da. Yo tengo a mi mujer. Ya digo mi mujer, yo no digo novia. Tengo a mi mujer, soy feliz con ella y no me hace falta nada más para sentirme completo. Yo ya tengo mi vida completa" asegura.

Y es que Marta es, como nos ha contado emocionado, "mi media naranja". "Eso se nota. A pesar de que somos diferentes, que ella es más graciosa, más dicharachera, yo soy un poco más reservado.... pero tenemos los mismos planes de vida, la misma visión de futuro. Yo con ella no necesito quedar con mis amigos, ella es mi amiga, todo lo hago con ella, y es una persona que me aporta, y muy importante, yo creo que en una relación, una persona a la que yo admiro" desvela.