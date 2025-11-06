Kiko Rivera confiesa que su hijo llama "papá" a la expareja de su ex y este manda un mensaje: "Siempre estaré para ti"

En menos de 48 horas Kiko Rivera reaparecerá en televisión para ofrecer una entrevista tras más de tres años de silencio. El dj abordará por primera vez públicamente su separación con Irene Rosales y también el distanciamiento que tiene con su madre y su hermana.

Primero fue Irene la que habló con Sonsoles Ónega y ahora será Kiko quien de su versión en '¡De viernes!', pero la influencer no está preocupada por lo que su exmarido pueda contar. Tanto es así que ha afirmado ante las cámaras de Europa Press en exclusiva que "no me molesta" que se siente a hablar, "todo lo contrario".

Además, ha asegurado que "ojalá le salgan muchos más proyectos televisivos y obviamente de música, que estoy segura que sí", demostrando así que su apoyo sigue siendo incondicional a pesar de haber tomado caminos diferentes.

La ex mujer del dj ha insistido en que no le preocupa que Kiko vuelva a estar en el foco mediático porque "lleva siendo foco mediático desde el día que nació" y ha dejado claro que "sé con la persona que he estado y no se puede evitar".

Por último, también ha confirmado que lo que mucha gente ha comentado a raíz de ver la promoción de su entrevista: ha cambiado positivamente en todos los aspectos. Irene ha asegurado que también ve esa madurez en él: "Sí".

Pero antes de esta entrevista, Kiko rivera ha hablado durante más de tres horas con Jordi Wild en 'The Wild Project'. En ese podcat, el DJ confesaba, como ya hizo Jessica Bueno en su entrevista en De viernes, que Fran llama papá a Jota Peleteiro, ex de Jessica Bueno, con el que se crió, tras la separación de la sevillana con el hermano de Isa Pi cuando y se fueron a vivir a Reino Unido. Es por eso que, pese a la separación de la modelo - con la que tiene dos hijos en común, Jota Junior y Alejandro -, el gallego sigue considerando un hijo más a Fran y en cada cumpleaños le demuestra su amor públicamente a través de Instagram, donde este año ha aprovechado para hacerle una promesa, como recogen desde Outdoor. "Feliz cumpleaños al mejor hermano mayor del mundo. Estoy muy orgulloso de ti. Te estás convirtiendo en todo un hombre, pero recuerda que siempre estaré para ti", ha escrito el empresario junto a unas fotos junto al niño, una de cuando era un bebé y otra reciente.

Kiko Rivera vuelve a Telecinco. El hijo de Isabel Pantoja protagoniza este viernes, 7 de noviembre, su entrevista más esperada en '¡De Viernes!', el programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona. La cadena ha anunciado que el encuentro, grabado durante más de diez horas y con más de 200 preguntas, mostrará al DJ “sin filtros”, dispuesto a hablar de todos los frentes que han marcado su vida personal durante los últimos años.

En el nuevo avance emitido por Mediaset, Kiko se muestra especialmente duro con su madre. “La persona que más me ha decepcionado en estos años alejado de la tele es mi madre”, reconoce, antes de añadir que “no perdono que no haya sabido estar a la altura como abuela”. Rivera también se sincera sobre su separación de Irene Rosales, asegurando que “mi matrimonio se ha ido desgastando hasta el punto de que parecíamos compañeros de piso” y que “no me siento orgulloso de haberle sido infiel, pero Irene me ha perdonado”.