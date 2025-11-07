Las declaraciones sobre el novio de Irene Rosales que se filtran antes de la gran entrevista de Kiko rivera: "No puede ser amor porque no ha tenido tiempo, la enlazó conmigo"
"Guillermo es un conquistador nato. Cuando yo lo conozco está casado, pero me dijo con mucha frialdad que nunca había estado enamorado de su mujer"
Más segura que nunca de sí misma y dejando claro que ha pasado página y es una mujer nueva tras su separación de Kiko Rivera, Irene Rosales se sentaba este lunes en el plató de 'Y ahora Sonsoles' y por primera vez ponía nombre y apellidos a la historia de amor que mantiene con Guillermo desde hace varias semanas, confesando que está enamorada del sevillano que le ha devuelto la ilusión tras poner fin a su matrimonio con el hijo de Isabel Pantoja a finales de agosto.
Una felicidad que se ha visto enturbiada con las declaraciones de la exnovia del empresario de césped artificial, Vanessa, que ha destapado en el programa presentado por Sonsoles Ónega que Guillermo compaginó ambas relaciones, y qué pensaba él realmente de la influencer.
Según esta chica, su historia de amor con el andaluz comenzó en 2024, cuando todavía estaba casado, y terminó el pasado 18 de septiembre, días antes de que se publicasen sus primeras imágenes en actitud cómplice con Irene: "Guillermo es un conquistador nato. Cuando yo lo conozco está casado, pero me dijo con mucha frialdad que nunca había estado enamorado de su mujer. Yo siempre me lo he creído, él ha vendido mucho la pena" ha revelado, convencida de que lo que siente por la ex de Kiko Rivera "no puede ser amor porque no ha tenido tiempo, la enlazó conmigo".
"Él está encantado de que se la vea con ella, ya había estado escribiéndole por Instagram, siempre le ha gustado el famoseo. Guillermo decía que Irene era una niña de pueblo, que aguantaba muchas situaciones y que era un poco cortita" ha relatado, asegurando que tiene pruebas por escrito de lo que el sevillano pensaba realmente de la exnuera de Pantoja. "Ella algo le tiene que gustar, pero lo que le tiene envuelto, es lo que envuelve a Irene" ha sentenciado, dejando claro que lo que más le gusta de ella es su protagonismo mediático.
Unas declaraciones que podrían hacer tambalear su noviazgo con Irene, que ha reaccionado con tranquilidad y frialdad al testimonio de Vanessa, deslizando que confía en su nuevo amor y que no le ha afectado en absoluto que dijese que era "de pueblo y un poco cortita".
Mientras tanto, Guillermo ha reaparecido muy serio y, lejos de la simpatía que ha mostrado en otras ocasiones ante las cámaras demostrando que está encantado con su requién adquirida fama, ha enmudecido y ha reaccionado de manera muy tensa a las preguntas sobre las declaraciones de su exnovia.
Lejos de defenderse o desmentir que esté con Irene porque quería ser famoso, el empresario ha simulado que hablaba por teléfono a su llegada a su casa, dejando claro que por el momento no piensa responder a Vanessa ni aclarar qué es lo que piensa de Irene.
