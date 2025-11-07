Duro revés para Anabel Pantoja por lo ocurrido en su trabajo en Telecinco: "Superada", "amargada" y "triste"

Anabel Pantoja recupera la sonrisa y la alegría tras revelar hace unos días en redes sociales que se sentía "superada", "amargada" y "triste" por el baile que le ha tocado esta semana en 'Bailando con las estrellas' y que, además de complicado de ejecutar, se le ha juntado con un fuerte dolor de cadera tras haberse caído de la cama en plena noche.

A pesar de que este sábado se enfrenta a una prueba de fuego de cara a la recta final del talent show de Mediaset, la sobrina de Isabel Pantoja no ha dudado en regalarse una escapada expréss con su íntima amiga Susana Bicho a Valencia para asistir, de la mano de una conocida marca de embutidos, a la Gala de Los40 Music Awards que se celebra esta noche en la capital del Turia.

Antes de compartir stories en sus redes sociales bailando pletórica en los pasillos del tren a pocas horas de poder ver de cerca a algunos de sus ídolos, como Rosalía, Aitana, o Pablo Alborán, Anabel abandonaba su casa de Madrid con una pequeña maleta y revelando con la naturalidad que la caracteriza su truco de belleza: unos parches antiojeras que ha lucido sin ningún complejo a pesar de las cámaras y que se veían por debajo de sus gafas de sol.

Sonriente, y dejando claro una vez más que no piensa posicionarse en los conflictos de su familia, la influencer ha guardado silencio sobre la entrevista que Kiko Rivera va a dar esta noche en '¡De Viernes!' sincerándose sobre su separación con Irene Rosales.

Y no solo eso, ya que en el adelanto emitido por Mediaset el Dj reconoce que le gustaría pedirle perdón a su hermana Isa Pantoja, pero no a su madre Isabel Pantoja, con la que la reconciliación parece imposible porque como ha confesado, "no tiene ganas, no tiene fuerzas y no le sale" tener un acercamiento a la tonadillera. Unas duras declaraciones sobre las que Anabel no ha querido decir nada, dejando en el aire si apoya a su primo en su regreso a los platós 5 años después.

Kiko Rivera, su significativo reencuentro con Jessica Bueno

Dos meses después de confirmarse su separación de Irene Rosales tras 11 años de relación y 2 hijas en común, y a pesar de que aseguró que no sacaría provecho económico de su ruptura, Kiko Rivera ha decidido dar un paso al frente y esta noche romperá su silencio en '¡De Viernes!'.

Después de que su exmujer haya concedido exclusivas en la revista 'Semana' y en el programa 'Y ahora Sonsoles' sincerándose sobre su decisión de emprender caminos separados del hijo de Isabel Pantoja, asegurando que ahora está feliz y confesando que está enamorada de Guillermo, ha llegado el turno del Dj de contar su versión sobre el fin de su matrimonio.

Y por lo que hemos visto en el avance que ha emitido Mediaset sobre su entrevista cara a cara solo con el presentador Santi Acosta, no se va a dejar nada en el tintero. "La relación estaba rota. Ese deseo, esas ganas de estar, ya no estaban. Incluso me atrevería a decir que llega a molestar su presencia", confiesa refiriéndose a Irene, admitiendo que sus problemas familiares con su madre y con su hermana desgastaron su matrimonio de manera irreversible en los últimos años.

También habla de Isabel Pantoja, revelando que es "la persona que más me ha decepcionado" y asegurando que nunca podrá perdonarle "que no haya sabido estar a la altura como abuela", por lo que aunque no oculta que la echa de menos -igual que a su hermana Isa Pantoja- a día de hoy no se plantea un acercamiento.

Horas antes de la emisión de la que promete convertirse en su entrevista más comentada y sincera después de 5 años alejado de los platós de televisión, Kiko ha reaparecido para disfrutar, junto a Jessica Bueno, de un plan muy especial.

El hijo que tienen en común, Francisco, cumplía este jueves 6 de noviembre 13 años y, presumiendo de la maravillosa relación que mantienen, ambos se han reencontrado para celebrar esta fecha tan especial con el pequeño.

Feliz de estar de nuevo en Sevilla con sus tres niños tras casi dos meses en 'Supervivientes All Stars', Jessica ha organizado una fiesta íntima en su domicilio a la que no han faltado Kiko y las hijas que tiene en común con Irene, Ana y Carlota.

Muy serio, y recordando a los reporteros que "están aquí mis niñas, por favor, ¿vale?", el Dj ha evitado hacer declaraciones sobre su esperadísima reaparición en '¡De Viernes!' tanto a su llegada al cumpleaños como al abandonarlo horas después, dejando en el aire si va a sorprender lo que contará sobre su separación.