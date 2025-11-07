Kiko Rivera pide perdón públicamente a Pantoja y desvela qué ocurrió: "Devolverla a Perú"

Dos meses después de confirmarse su separación de Irene Rosales tras 11 años de relación y 2 hijas en común, y a pesar de que aseguró que no sacaría provecho económico de su ruptura, Kiko Rivera ha decidido dar un paso al frente y esta noche romperá su silencio en '¡De Viernes!'.

Después de que su exmujer haya concedido exclusivas en la revista 'Semana' y en el programa 'Y ahora Sonsoles' sincerándose sobre su decisión de emprender caminos separados del hijo de Isabel Pantoja, asegurando que ahora está feliz y confesando que está enamorada de Guillermo, ha llegado el turno del Dj de contar su versión sobre el fin de su matrimonio.

Y por lo que hemos visto en el avance que ha emitido Mediaset sobre su entrevista cara a cara solo con el presentador Santi Acosta, no se va a dejar nada en el tintero. "La relación estaba rota. Ese deseo, esas ganas de estar, ya no estaban. Incluso me atrevería a decir que llega a molestar su presencia", confiesa refiriéndose a Irene, admitiendo que sus problemas familiares con su madre y con su hermana desgastaron su matrimonio de manera irreversible en los últimos años.

También habla de Isabel Pantoja, revelando que es "la persona que más me ha decepcionado" y asegurando que nunca podrá perdonarle "que no haya sabido estar a la altura como abuela", por lo que aunque no oculta que la echa de menos -igual que a su hermana Isa Pantoja- a día de hoy no se plantea un acercamiento.

El hijo de Isabel Pantoja abordará sin filtros los episodios más delicados de su vida familiar, incluida su complicada relación con su hermana, Isa Pantoja.

En un adelanto emitido en ‘El tiempo justo’, Kiko revela que no mantiene actualmente ningún tipo de contacto con su hermana, pero asegura que “sigue siendo mi niña pequeña” y aprovecha la conversación para pedirle perdón públicamente “por todo el dolor y daño que le haya podido causar”. Uno de los momentos más impactantes llega cuando Kiko confirma ante las cámaras uno de los episodios más duros relatados por Isa Pantoja en los últimos años: la amenaza de Isabel Pantoja de devolverla a Perú tras un enfrentamiento.

El artista no solo reconoce haber escuchado aquella frase, sino que además admite su parte de responsabilidad en el llamado episodio de la manguera, del que su hermana ya habló en su día: “Más o menos fue como ella lo contó”, confiesa Kiko, visiblemente afectado.

La entrevista, grabada durante más de diez horas y con más de doscientas preguntas, promete sacar a la luz nuevas revelaciones sobre la relación entre los Pantoja y los conflictos familiares que marcaron a Kiko desde su infancia.

Horas antes de la emisión de la que promete convertirse en su entrevista más comentada y sincera después de 5 años alejado de los platós de televisión, Kiko ha reaparecido para disfrutar, junto a Jessica Bueno, de un plan muy especial. El hijo que tienen en común, Francisco, cumplía este jueves 6 de noviembre 13 años y, presumiendo de la maravillosa relación que mantienen, ambos se han reencontrado para celebrar esta fecha tan especial con el pequeño.

Feliz de estar de nuevo en Sevilla con sus tres niños tras casi dos meses en 'Supervivientes All Stars', Jessica ha organizado una fiesta íntima en su domicilio a la que no han faltado Kiko y las hijas que tiene en común con Irene, Ana y Carlota.

Muy serio, y recordando a los reporteros que "están aquí mis niñas, por favor, ¿vale?", el Dj ha evitado hacer declaraciones sobre su esperadísima reaparición en '¡De Viernes!' tanto a su llegada al cumpleaños como al abandonarlo horas después, dejando en el aire si va a sorprender lo que contará sobre su separación.