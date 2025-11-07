Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Andy Morales concede a Antena 3 su primera entrevista en televisión tras la ruptura de Andy y Lucas con fecha inminente

El cantante visitará ‘El Hormiguero’ para hablar de su debut en solitario y del final de una de las parejas más queridas de la música española.

Antena 3 recibirá la próxima semana a Andy Morales, que concederá su primera entrevista televisiva tras la disolución del dúo Andy y Lucas. El artista visitará 'El Hormiguero' para presentar su nuevo single, "Marioneta", con el que inaugura una etapa completamente en solitario. La cita con Pablo Motos está prevista para el lunes 10 de noviembre, fecha en la que también verá la luz su primer trabajo como solista.

El gaditano, que durante más de dos décadas formó una de las parejas más icónicas del pop español junto a Lucas González, llega al programa dispuesto a abrirse sobre el final del grupo, las razones detrás de su separación y cómo ha afrontado este nuevo comienzo en la música. Además, compartirá detalles de su nuevo proyecto artístico, marcado por sonidos más personales y letras introspectivas.

La visita de Andy Morales promete ser uno de los momentos más esperados de la temporada en 'El Hormiguero', pues en los últimos meses corren rumores sobre su mala relación con su compañero de dúo, aspecto que, al parecer, se tocaría en su primer single en solitario, recordando un poco a lo que hizo Leire Martínez tras su salida de La Oreja de Van Gogh.

Con este regreso, Andy busca reconectar con el público que lo acompañó durante más de 20 años de éxitos y giras con temas como "Son de amores" o "Tanto la quería". Su paso por 'El Hormiguero' marcará el inicio oficial de su nueva etapa artística compitiendo, además, con la visita de Rosalía a 'La revuelta'.

