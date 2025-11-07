Dos solteros lo dan todo en la sala de intimidad total de First Dates: el polémico baile del que todo el mundo habla
Así se vivió el intenso momento en el programa presentado por Carlos Sobera
Carlos Sobera es el maestro de ceremonias indiscutible de First Dates. El dating show ha logrado afianzarse en Cuatro, convirtiéndose en un imprescindible de la franja del access prime time de la cadena de Mediaset. Parte de su éxito reside en parte en los insólitos momentos que regala y que se viralizan rápidamente en redes sociales.
Y es que muchos solteros acaban convirtiéndose en los protagonistas de la velada, tras dejarse llevar por la pasión del momento en la famosa sala de intimidad total. Un espacio en el que acaban sucediendo desde juegos ardientes a apasionados besos.
Esta vez, ha sido un baile lo que ha hecho que los dos solteros protagonizasen un momento de lo más polémico en pleno programa.
La cita, que no paraba de subir de temperatura, alcanzaba su punto álgido cuando los solteros se trasladaban a una salita más intima en la que, mutuamente, se hacían un baile sensual que provocaba que a ambos les entraran los calores. "Hace calor", decía una sonrojada Shirley mientras su cita le bailaba. Además, como si el baile no hubiese sido suficiente, Steven se lanzaba al cuello de su cita para besárselo mientras le susurraba: "¿Quieres jugar a un juego".
Formato de éxito
El programa ha sido muy popular en diferentes países y ha tenido varias temporadas. Los participantes son de todas las edades y procedencias, y suelen tener intereses y personalidades muy diversas. Esto hace que cada episodio sea único y emocionante, ya que no se sabe cómo reaccionarán los participantes ante las sorpresas y el romance.
Además del romance, el programa también es conocido por sus divertidos y graciosos momentos, que hacen que sea muy entretenido de ver. Los participantes suelen tener conversaciones interesantes y reveladoras, y a menudo comparten historias personales y anécdotas divertidas.
