Tarde sin precedentes en Pasapalabra: un error inesperado acaba con Manu fuera del concurso

Nueva tarde de infarto en Pasapalabra. El programa líder de las tardes de Antena 3 sigue siendo una de las apuestas de más éxito de la cadena, con el duelo entre Manu y Rosa más ajustado que nunca.

Y es que mientras el bote sigue creciendo, ni el madrileño ni la gallega han conseguido llevarse a casa los más de 2 millones de euros que el programa espera repartir.

Mientras llega ese ansiado momento, la tensión sigue dominando en plató cada vez que uno de los concursantes roza el triunfo. Sin embargo, la emoción a veces acaba empañada por los errores inesperados que acaban con el gozo en un pozo de Rosa y Manu.

Esta vez, ha sido Manu el que ha acabado con una amarga derrota gracias a un fallo que truncó todas las opciones del madrileño de llevarse, esta vez sí, el bote a casa. Ya que además, partía con 8 segundos de ventaja frente a Rosa.

Un Rosco muy reñido… hasta que un fallo de Manu lo cambia todo: ¿podrá remontar? https://t.co/gtzFVoHo4o #Pasapalabra — Pasapalabra (@PasapalabraA3) November 6, 2025

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente 25 preguntas.