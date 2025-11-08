Bárbara Rey se rompe por su hijo tras lo ocurrido y su enfermedad: "Un ictus que le habría dejado unas secuelas"

La publicación de las memorias del Rey Juan Carlos I en Francia ha provocado un tsunami informativo en España después de traducir algunos fragmentos de las mismas en las que habla de su hijo, de la Reina Letizia, de su 'relación' con Corinna Larsen o de la Reina Sofía.

Eso sí, el emérito se ha olvidado o ha querido omitir en su plenitud la historia de amor que mantuvo con Bárbara Rey y que hemos conocido con más detalle estos últimos años a través de los testimonios de la vedette, la serie de televisión que se hizo sobre la vida de la misma o de las entrevistas de Ángel Cristo Jr.

Pero... ¿cómo le ha sentado a Bárbara que el emérito se haya olvidado de ella en sus memorias? Europa Press ha podido hablar con ella en exclusiva y lo cierto es que se ha mostrado muy tranquila, al menos eso es lo que ha querido reflejar ante las cámaras.

"No me interesa lo más mínimo. Es un tema del que no voy a hablar", decía cuando se le preguntaba por las memorias y, además, tiraba de sentido del humor para asegurar que no le ha importado no estar en las páginas: "Todo lo contrario. Es que si tenemos que salir todas necesita la Espasa".

Europa Press

Además, la vedette ha recalcado de nuevo que "nunca jamás he hablado de ella", de la Reina Sofía porque "le tengo bastante respeto"... pero la aparente tranquilidad que mostraba ante las cámaras se disipaba al escuchar las preguntas y aseguraba que "no te puedo decir nada porque si yo te digo algo, va a arder Troya. Entonces, no puedo".

Bárbara Rey se encuentra viviendo un buen momento profesional. Su paso por 'Bailando con las estrellas' le está dando muchas alegrías y, aunque haya sido recientemente eliminada, podría volver a la competición si supera a sus contrincantes en la repesca. Pero no todo son alegrías para la vedette, pues se tiene que enfrentar a una duras palabras que han pronunciado tanto su hijo, Ángel Cristo JR, como su nuera, Ana Herminia. En De viernes reaccionaba a las últimas declaraciones de su hijo sobre ella y sobre su papel como abuela. "Para ejercer de abuela hay que ganárselo. Llega un poco tarde para ser abuela. Ya lo podría haber hecho antes de que yo hablase. Mi hija no va a tener relación con ella porque la quiero proteger", estas eran las duras palabras con las que Ángel Cristo reaparecía y que serían el motivo por el que Bárbara Rey se emocionó en el plató de 'Supervivientes: All Stars'. Con todos los últimos y polémicos sucesos de esta guerra abierta entre madre e hijo en mente, la vedette comenta en directo cómo está llevando el nulo contacto con su nieta: "La adoro y la quiero. No voy a hacer nada que la pueda a hacerle daño a ella porque lo que no quiero es que me vea con miedo. Voy a dejarlo así, pero ella el día de mañana siempre sabrá quien soy yo... Tengo muchos vídeos que como no puedo verla grabo vídeos de cuando me gustaría tenerla y verla y un día lo verá".

Sus problemas más allá de la polémica

Lejos de la polémica generada por todo lo que rodea a su madre y a l Rey emérito, Ángel Cristo ha tenido que luchar con diversos frentes a lo largo de su vida. También en De Viernes (pero en otro programa), Cristo contaba 'cuál es su estado de salud. Su esposa y nueva concursante de la nueva edición de Gran Hermano, Ana Herminia confesaba que el hijo de Ángel Cristo habría sufrido un ictus que le habría dejado unas secuelas que todavía hoy le afectan en su día a día. Comentaba cómo ha perdido la movilidad en el brazo izquierdo, aunque no solamente le ha afectado a la parte física. Por desgracia, a raíz del ictus, tiene problemas para ordenar las ideas y también tiene dificultad a la hora de recordar. Todo esto está relacionado con el estrés que sufre en su vida personal. También ha querido destacar cómo la ilusión que le mantenía día a día era "esa personita" y que no tenerle cerca le hace sentirse engañado, convirtiéndose en algo que le entristece en vez de darle ánimos.