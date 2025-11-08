Brutal crisis en el clan Pantoja: la prohibición de Isabel a su hijo Kiko rivera tras la polémica entrevista por lo que reveló de su pasado

Kiko Rivera ha ofrecido su primera entrevista en '¡De viernes!' tras más de tres años en silencio y lo ha hecho abriéndole las puertas de su casa a Santi Acosta. Con él, el dj se ha sincerado y ha hablado de cómo está llevando la separación con Irene Rosales y el distanciamiento con su madre y su hermana.

"He estado centrándome solo en mí, he sufrido, he llorado, pero también he reído. Ha sido duro, pero ahora puedo enfrentar a todo lo que se me viene encima", ha comenzado diciendo Kiko. El hijo de la tonadillera ha asegurado que todo este tiempo ha estado tratándose con un psicólogo y ha sido algo "durísimo".

Kiko ha desvelado que "no me he sentado a hablar las cosas con nadie que me haya hecho llorar tanto y duele" y ha reconocido que "no estoy cerrado al amor, pero no tengo ganas" porque ahora "estoy viviendo un momento de mi vida único y soy completamente feliz".

Meses después de su retirada de los medios de comunicación, Kiko sufría un ictus y en esos momentos "gracias a Dios estuvo Irene conmigo y mis amigos, pero mi familia no". Es entonces cuando decide "ponerme en manos de profesionales para que saquen lo mejor de mí".

Sin embargo, ha recordado que llegó a pensar que se moría y ese fue "un punto de inflexión". Sin embargo, nueve meses después es ingresado por un problema en el corazón, lo que fue "el remate para decidir frenar el personaje de Kiko Rivera, que para esa época ya sentía que me estaba pasando y no quería convertirme en mi madre".

Su madre fue a visitarle dos veces: "El primer día vino mi madre, el segundo día vino Isabel Pantoja. El primer día estuvo cariñosa, pero duró muy poco porque al día siguiente vino Isabel Pantoja intentando poner todo como ella quería e incluso hubo un desencuentro con mi compadre, por primera vez en su vida se encontró que las cosas no son como ella quiere". Terminó echándola de la habitación y desde entonces "nunca más" se volvió a preocupar por su salud. Kiko ha reconocido por primera vez en televisión que el manguerazo con agua fría a su hermana Isa Pi existió y que fue lo que él mismo califica como "un error": "Aquello nunca tenía que haber pasado, yo no estaba bien, yo estaba muy pasado y no tenía que haber hecho algo así".

Sin embargo, Kiko en cierto modo restó importancia a sus actos para poner el foco en su madre: "Esa noche, en esa tremenda bronca que mi madre tuvo con mi hermana, mi madre le dijo a mi hermana que iba a devolverla a Perú. Hay gente que es una grandísima hija de puta y mi madre con ese comentario lo fue". Este durísimo comentario no ha pasado desapercibido para los colaboradores de 'Fiesta' que no han dudado a la hora de afear el gesto del DJ durante el programa: "Él echa balones fuera, pero igual de mal estuvo lo que hizo él, porque lo que tanto la Pantoja como él hicieron fue ejercer malos tratos contra Isa Pantoja, eso es así", expresaba Omar Suárez.

Por su parte, Kike Calleja tenía información de última hora sobre cómo ha caído en el entorno de Isabel Pantoja la entrevista del DJ. Según el colaborador de 'Fiesta', Isabel no solo no habría visto las declaraciones de su hijo, si no que habría prohibido a sus allegados que nombren a su hijo: "Isabel Pantoja se ha manifestado. He preguntado y tengo la última hora. Yo ya sabía que ella no tenía intención de ver la entrevista y me confirman que así es, que no encendió ni el televisor. A su hermano Agustín le ha prohibido que le hable absolutamente nada del tema, no quiere saber nada de lo que ha dicho su hijo, ha prohibido hasta que le nombren a Kiko. Isabel ha expresado que ojalá que ninguno de sus tres hijos le haga lo que él le ha hecho a ella".