Emma García detiene Fiesta en directo para abroncar a la madre de Sofía Suescun por las fotos que ha publicado de su hija: "Necesita un exorcista"

Maiter Galdeano y Sofía Suescun siguen sin hablarse (al menos que el públlico sepa...). Pero la cosa ha ido a más. Maite Galdeano ha revolucionado las redes sociales con unas controvertidas fotos acompañadas de un texto muy hiriente dirigido hacia de su hija, Sofía Suescun, con la que no tiene ningún tipo de contacto desde hace 1 año y 4 meses. Estas publicaciones han hecho que la de Pamplona reciba un sinfín de criticas, de las que se defiende en 'Fiesta'. Sin embargo, Emma García no se muestra convencida con las explicaciones de la famosa y le da un importante toque de atención.

Nada más llegar a plató, la presentadora le preguntaba a Maite Galdeano por el motivo de dichas publicaciones y esta respondía: "Estoy tan abatida, tan dolida y tan hecha polvo que no sé qué más hacer". No obstante, aclaraba que las fotos eran con un toque de humor y explicaba detalladamente qué quería decir con cada imagen. Tras su explicación, Emma García se ponía seria y le advertía: "Te has pasado tres pueblos. No lo he entendido. Yo puedo hacer humor porque estoy fuera de esta historia, pero ¿tú? Si estás pasando tanto, ¿por qué haces esto? ¿Crees que tu hija con esto se va a acercar?", a lo que Maite explicaba que solo se estaba riendo de ella misma.

"¿Una madre que quiere recuperar a su hija hace esto? Así no lo vas a conseguir" le explicaba la presentadora a una Maite Galdeano que aseguraba encontrarse muy mal: "Estoy muy mal aunque aparento reírme y todo... Me he tirado por los suelos de los platós, me he arrastrado, he llorado, y no hay cosa que haya hecho tan grave para recibir este castigo de una hija". Maite Galdeano aparecía por primera vez en televisión en el año 2015, lo hacía junto a su hija, Sofía Suescun, en 'Gran Hermano 16'. Desde ese momento hemos visto en infinidad de ocasiones a la de Pamplona protagonizando numerosos momentazos televisivos y grandes polémicas. Aunque, sin duda, la mayor controversia a la que se ha enfrentado la famosa ha sido cuando su propia hija decidía romper todo tipo de relación con ella, poniendo fin a un estrecho vínculo madre e hija que parecía irrompible.

Emma García detiene Fiesta en directo para abroncar a la madre de Sofía Suescun por las fotos que ha publicado de su hija: "Necesita un exorcista" / INSTAGRAM

Durante el programa, Maite Galdeano se enfrenta a 'La escalera de su vida' y nos cuenta con todo lujo de detalles algunos de los episodios más duros de su vida, que le han llevado al delicado punto en el que se encuentra ahora. Sufrimiento, sacrificio, madraza y sola, esos han sido los cuatro peldaños sobre los que la pamplonesa ha profundizado.

En primer lugar, Maite hablaba sobre su dura infancia con un padre "maltratador" y una madre que "nunca le demostró cariño". Es por esto por lo que, la famosa dice que terminó quedándose embarazada tan pronto (a los 16 años), ya que "quería escapar de su situación familiar". No obstante, la relación con el padre de sus hijos fue "una pesadilla" para ella de la que terminó logrando irse a los 24 años. La televisiva también comenta cómo para ella el nacimiento de Sofía Suescun lo significo todo, pues ansiaba tener una niña. Sin embargo, tal y como le explicaba Emma García, habría podido ser ese deseo tan grande de tener una niña lo que hizo que la sobreprotegiera en exceso hasta que terminó explotando. Antes de terminar de bajar todos los peldaños, la presentadora le pedía a Maite que enviase un sincero mensaje a su hija.

"Sabes que te amo, que siempre te he amado, te amaré de por vida. Estoy hecha polvo, no merezco este sufrimiento ni este abandono, ni yo ni tu hermano. Me gastaría abrazarte, besarte, que estemos como siempre. Voy a respetar tu relación con Kiko. Por favor, no me hagas sufrir más", eran las palabras de Maite a su hija.