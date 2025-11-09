La expareja de Matamoros emite un comunicado tras la pérdida de su bebé: "Me ha sorprendido la frialdad con la que he actuado"

Durante meses se especuló sobre la relación que mantenía Diego Matamoros con Marta Riumbau una vez hicieron público que su romance había terminado. A través de redes sociales, la expareja confirmó que su historia había llegado a su fin pero que habían decididio por conservar su amistad.

Algo que les llevó a seguir compartiendo vivienda y razón por la que el hijo de Kiko Matamoros seguí viviendo en la casa de un millón de euros de la influencer catalana. A pesar de la normalidad que ambos quisieron darle a su estilo de vida, muchos fueron los que cuestionaron que el exsuperviviente siguiera en casa de su ex e incluso llegaron a tildarlo de "okupa". Sin embargo, el hijo de Kiko Matamoros puso fin a su convivencia para emprender su vida lejos de la creadora de contenido.

Rimbau seguía adelante con su vida y a principios de año, la empresaria, de 37 años, se sinceraba sobre sus planes de quedarse embarazada de nuevo. Y es que la influencer, que se convirtió en madre primeriza a través de una fecundación in vitro, ha hablado abiertamente en numerosas ocasiones de cómo fue todo el proceso para quedarse en cinta mediante este método. Un proceso que comenzó hace un par de años, cuando decidió vitrificar sus óvulos debido a su baja reserva ovárica.

Tal y como informan desde el portal Outdoor, Marta Riumbau conseguía quedarse embarazada en el primer intento y, tras cumplir este gran sueño de convertirse en madre, no descartaba la opción de darle un hermanito a Julieta. Sin embargo, esta misma tarde ha comunicado una inesperada y triste noticia: ha sufrido un aborto.

"Hoy debería haber sido un domingo normal, pero, sin embargo, esta madrugada he sufrido un aborto”, comenzaba diciendo la influencer para a continuación entrar en detalles sobre lo que le había ocurrido. Aunque, primero, aclaraba que llevaba seis semanas embarazada, algo que aún no había contado ni siquiera a su familia: "Nadie sabía que estaba embarazada", aseguraba la famosa. En su comunicado, la creadora de contenido detallaba lo sucedido: "Iba todo bien hasta que a principios de esta semana tuve un sangrado. Me pasó lo mismo con Julieta. Fui a la clínica, me exploraron y estaba todo bien. Y ayer por la noche volví a sangrar". Tras esto, Marta Riumbau volvía a ir a urgencias y, finalmente, regresaba a casa, aunque con muchos dolores.

Marta continuaba contando su doloroso relato: "Esta mañana me he despertado sin dolores, sin nauseas y me ha salido ir directa a la ducha y... se ha desprendido". Tras explicar los detalles sobre su aborto, la expareja de Diego Matamoros comentaba como se había sentido en esos momentos tan complicados: "Me ha sorprendido la frialdad con la que he actuado. Supongo que por Julieta o porque de alguna forma ya lo sabía, aunque me dijesen que todo estaba bien".

Antes de terminar el vídeo, Marta Riumbau compartía unas sinceras y reflexivas palabras: "No llegue a decir que estaba embarazada, pero creo que esto necesitaba contarlo ahora que aún no lo he procesado porque igual luego ya no puedo. Al final el dolor no es menos dolor si te lo quedas solo para ti".