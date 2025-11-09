Irene Rosales, enfadada tras la entrevista de Kiko Rivera: "Hay una parte de mí que se siente un poco culpable"

Molesta. Así ha reaparecido Irene Rosales ante las cámaras tras la entrevista en '¡De viernes!' que Kiko Rivera ofreció esta semana hablando de su separación y de las causas que le llevaron a tomar esa decisión. Después de asegurar que fue de mutuo acuerdo, el dj desveló que tomó él la decisión.

¿Los motivos? El dj sintió que su matrimonio estaba desgastado y en los últimos meses la presencia de Irene le llegaba a molestar. Además, aseguró que las infidelidades que cometió pasaron factura a la relación y con ayuda de su psicólogo tomó la dura decisión.

A pesar de que contradijo a la madre de sus hijas, lo más sorprendente de su testimonio fue poner en duda los tiempos en los que Irene había conocido a Guillermo, ya que dejó entrever que esa historia había comenzado antes de su separación.

Con el rostro serio, la colaboradora de televisión se dejaba ver este sábado ante las cámaras en exclusiva de Europa Press y reaccionaba a la entrevista de Kiko asegurando que "no tengo que aclarar nada de eso porque Guillermo no ha hablado nada de su vida privada, por lo tanto, nadie tiene que hablar de la vida privada de Guillermo".

Además, dejaba claro que su actual pareja no va a hablar públicamente porque no quiere pertenecer a este mundo: "No va a decir nada, él no quiere entrar en nada de esto".

La entrevista de Kiko Rivera en De viernes ha dado mucho que hablar. En cuanto a Irene, Kiko es consciente que "se ha saltado etapas de su vida, miles de cosas que yo arrebaté" porque empezó siendo muy joven con él y por aquel entonces él estaba sumido en una vida de adicciones. Por su parte, ha asumido que "hay una parte de mí que se siente un poco culpable".

"Durante todos mis años con ella yo pensaba que Irene tenía las llaves de la puerta que abría mi infierno", ha reconocido porque "pensaba que estando con ella estaba a salvo y no es así, mi psicólogo me hace entender que esa llave la tengo yo" y "cuando me doy cuenta de eso me alejo más de ella y en vez de acercarme más y agradecerle todo, me repele".

Además, ha confirmado que le ha sido infiel: "Algunas han sido verdad, otras no, no es algo de lo que me sienta orgulloso, pero se me ha perdonado. A veces se enteraba y otras veces se lo contaba".

"En los últimos años han sido muy complicados porque he visto cómo mi matrimonio se desgastaba y cómo se iba apagando hasta el punto de que parecíamos más compañeros de piso o incluso mi madre en vez de mi mujer", ha desvelado el dj.

Sin embargo, ha reconocido que "el último verano la relación estaba rota y ahí es donde yo intenté que no se notase y quiero entender que Irene también se daba cuenta", pero lo tenía claro: "Me doy yo cuenta que no siento nada como mujer".

Lo más sorprendente del testimonio de Kiko es que ha confesado que después del verano "tomo la decisión de sentarme a hablar con ella" y "gracias a Dios que tomo la decisión porque ahora me doy cuenta de las ganas que tengo de que mi exmujer sea feliz". "No pude más, yo tuve la iniciativa, fue de mutuo acuerdo, pero ella no lo dijo", ha recalcado.

El exmarido de Irene ha comentado que "el primer paso lo di yo, pero luego ella dio quince", haciendo referencia a que la colaboradora encontró el amor muy rápido porque en menos de dos meses se dejó ver con Guillermo y "al final eso te dice que eso viene de antes, que hay un contacto de antes".