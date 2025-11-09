Paula Echevarría, actriz e influencer: "Ahora le tapo la cara en redes sociales a mi hijo de 4 años, porque hay gente muy mala y con vidas muy oscuras, y dije 'ya no más'"

¿Suenan campanas de boda entre Paula Echevarría y Miguel Torres? A la actriz e influencer le preguntaron esta misma semana por ello, tras encender el exfutbolista la mecha ante los medios de comunicación. Y su respuesta fue... "Estamos los dos en la gloria". Lo cierto es que ambos están en un momento muy dulce de su relación, con un hijo en común, el pequeño Miki.

Pese a ello, la asturiana no se plantea casarse con Miguel Torres. "Estamos los dos en la gloria, él tampoco quiere, yo tampoco", dijo a los periodistas. Sin embargo, el tono cambió cuando le dijeron que el exfutbolista había expresado justo lo contrario. "¿Qué te ha dicho eso Miguel? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿En qué momento? pero... ¿en qué momento ha dicho eso? ¿Lo ha dicho ahora? ¿Esta semana? Pues ya le vale, es que le gusta alimentar el monstruo", espetó.

Paula Echevarría y William Levy presentaron este miércoles 5 de noviembre su último trabajo, la serie "Camino a Arcadia". La actriz está en plena promoción y esta semana fue una de las protagonistas en "El Hormiguero". Allí, en una entrevista con Pablo Motos, confesó lo que más le preocupa de la adolescencia de su hija mayor, Daniella, fruto de su matrimonio con el cantante David Bustamante. "A mí me preocupa que sea feliz y que sepa hacer felicites a los demás. Que no haga daño gratuito a nadie. Tengo la suerte de que es así", admitió.

Sus hijos en redes sociales

En otra entrevista, en este caso para Elle, Echevarría también explicó el motivo por el que ahora oculta en redes sociales el rostro de su hijo pequeño cuando siempre lo expuso. "Empecé a taparle la cara a Miki... Daniella ya va por libre, está a punto de cumplir 17 años. Con Daniella consulto lo que sí y lo que no, lo que quiere que salga, lo que no. Y respeto muchísimo su decisión en ese sentido", aseguró.

"Es que a veces no somos conscientes de que tú cuelgas y crees que es tu comunidad pequeñita, crees que es tu grupo de amigos, tu chat de WhatsApp, ¿sabes? Y no, es que al otro lado hay mucha gente. Gente muy buena, muy positiva, muy estupenda, muy cariñosa, pero también hay gente muy mala, con mucha maldad, con vidas muy oscuras y pensamientos muy oscuros y pensamientos muy oscuros. Y me dio mucho reparo. Y entonces, dije: 'Bueno, pues el niño tiene cuatro años, no será por mí por que haya gente observándole. Ya no más", se sinceró.