Lista definitiva
Silvia Abril, Mario Vaquerizo o Arturo Valls: los famosos que han dicho sí al nuevo programa de aventuras de Atresmedia
En cada entrega, uno de los famosos tratará de capturar la imagen más fantástica de un animal junto a Gotzon Mantuliz, ganador de 'El Desafío 5'
Redacción Yotele
Silvia Abril, Arturo Valls, Mario Vaquerizo, Patricia Conde, Mamen Mendizábal y Miguel Ángel Muñoz son los seis famosos que han dicho sí al nuevo formato de aventuras de Atresmedia, que se estrena el próximo miércoles a las 22:50 horas en laSexta. Junto a Gotzon Mantuliz, ganador de 'El Desafío 5', los famosos se convertirán en 'Cazadores de imágenes' para vivir una expedición única, en la que la observación, la paciencia y la conexión con la naturaleza serán las claves para lograr una imagen irrepetible.
Producido por Atresmedia en colaboración con ‘7 y acción’, ‘Cazadores de imágenes’ constará de 6 episodios, cada uno centrado en un animal emblemático que representa un desafío único para la fotografía. Desde el tiburón tigre en una remota isla de Maldivas hasta la anaconda en Brasil, cada especie presenta sus propios obstáculos —desde el acceso limitado a su hábitat hasta su comportamiento impredecible—, obligando al equipo a desplegar toda su pericia y determinación.
El premio de la aventura será la publicación de la imagen captada en la revista National Geographic. Para ello, Gotzon y su invitado recorrerán algunos de los lugares más espectaculares del planeta, como Brasil, Maldivas, Alaska o Uganda, enfrentándose al reto de retratar a animales tan majestuosos como los gorilas o el lince ibérico. Cada aventura pondrá a prueba su resistencia física, su capacidad de trabajar en equipo y su compromiso con la naturaleza, en un viaje que combina emoción, riesgo y una profunda admiración por la vida salvaje.
Más allá del desafío, ‘Cazadores de imágenes’ también mostrará el lado más humano y cercano de sus protagonistas. En cada entrega, Gotzon Mantuliz compartirá con ellos conversaciones íntimas y momentos de convivencia que revelarán sus emociones, miedos y reflexiones, ofreciendo al espectador una mirada sincera y diferente sobre cada invitado.
