Este es el "afortunado" lugar al que ha escapado Isabel Pantoja tras abandonar Cantora

La familia Pantoja sigue acaparando titulares. Tras la entrevista que ofreció Kiko Rivera en De Viernes, el programa presentado por Toni Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco, ahora se ha sabido que Isabel Pantoja ha abandonado su querida finca de Cantora. ¿Y cuál es su nuevo destino? Pues un "afortunado" lugar.

Y es que las Islas Canarias son conocidas como las islas afortunadas. Y ahí es donde se habría marchado la tonadillera, concretamente a la isla de Gran Canaria, a una vivienda muy cerca de su promotor. Fue el periodista Alberto Guzmán el que lo contó en DCorazón, el programa que presenta Anne Igartiburu y Javi de Hoyos en TVE.

Isabel Pantoja. / RTVE

Lo que está en duda es por qué se ha ido de Cantora a pesar del cariño que le tiene a la finca. Pues se habla de que la han podido echar de la finca, pero no está confirmado. Sí es verdad que su hijo Kiko Rivera posee el 50 por ciento de la finca y que, por lo que parece, se está negociando su venta.

Viajera

No es la única vez que Isabel Pantoja ha hecho las maletas en el último año. Y es que estuvo viviendo durante una temporada en Madrid, pero acabó regresando a Cantora. También se especuló con las intenciones de la tonadillera de abandonar España.