El amargo comunicado de un actor de Física o Química y Los Serrano tras recaer en su enfermedad: "Sobre todo pedir disculpas a toda la gente que haya causado deudas"

Un conocido actor de Física o Química y Los Serrano ha emitido un amargo comunicado tras recaer en su enfermedad: "Sobre todo pedir disculpas a toda la gente que haya causado deudas".

Estamos hablando de Adrián Rodríguez quien ha utilizado su perfil oficial en las redes sociales para contar que "después de varios meses creyéndome que estoy mejor y demás proyectos que quería llevar a cabo... tengo que reconocer que todo ha sido parte de mi enfermedad. Y la poca luz que aún me queda en mi interior ha vuelto a iluminarme para volver a ponerme en tratamiento".

Adrián Rodríguez / Telecinco

Explica que "esta vez no hay tiempo, no hay un hasta pronto, solo volveré cuando realmente me encuentre bien y fuerte, esto es obedecer y hacer las cosas bien cada día, así que doy las gracias a todos y sobre todo pedir disculpas a toda la gente que haya causado deudas o cualquier otro inconveniente, estaré completamente incomunicado, gracias y un beso muy fuerte".

Sin duda un momento muy duro para el actor que parecía estar levantando la cabeza. Adrián se hizo muy famoso tras participar en series de éxito como Física o Química y Los Serrano. Sin embargo, su carrera artística sufrió un bajón tras El chiringuito de Pepe, acabó participando en Supervivientes, que abandonó al poco de comenzar lo que le hizo tener que pagar una importante sanción económica.

Pagar las facturas

De ahí, acabó trabajando para Onlyfans, la página para adultos con la que había conseguido pagar sus facturas.