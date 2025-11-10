Anabel Pantoja se sincera sobre su salud: "Mi cuerpo no me responde igual"

La sobrina de Isabel Pantoja se ha convertido con el tiempo en una destacada influencer. Y es que aprovecha las redes sociales para contar cómo es su día a día, últimamente muy ajetreado, dados los múltiples proyectos que tiene en cartera. Pero esta vez ha aprovechado sus redes sociales para sincerarse sobre su salud: "Mi cuerpo no me responde igual".

Anabel Pantoja ha publicado una story en su perfil oficial de la red social de Instagram donde se la ve tirada en el sofá de su casa con el pijama puesto. Bueno, se aprecia que es ella porque no se le ve la cara, pero se entiende por el texto que acompaña a la fotografía.

Álvaro Cuenca y Anabel Pantoja en Bailando con las estrellas. / Telecinco

Cuenta la influencer que "hoy es mi domingo, entre semana riutina, ensayos y eventos, y sábado bailando y domingo GH". Y es que, como explica, "necesitaba pillar un día para descansar, os juro que intento llegar pero ya no tengo 20 años y mi cuerpo no me responde igual, así que hoy voy a dedicármelo a mí, pijama-sofá-series-comida rica".

Recuperando el tiempo perdido

Y es que tras pasar una temporada alejada de la televisión tras haber dado a luz, Anabel Pantoja ha recuperado el tiempo perdido. Así, es una de las participantes del exitoso Bailándo con las estrellas que presenta Jesús Vázquez y Valeria Mazza en Telecinco, pero también es colaboradora en los realities de la cadena, además de seguir adelante con su trabajo como influencer y, como no, cuidar a su pequeña.