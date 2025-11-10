Bombazo en el clan de Rocío Jurado: Gloria Camila demuestra en público su carió ala ex de Antonio David Flores con un sincero abrazo

Olga Moreno vuelve a estar en el foco mediático al ser colaboradora semanal de 'El tiempo justo' de Telecinco, donde no ha dudado en hablar de cómo es actualmente su relación con Rocío Flores y la familia de Rocío Carrasco. La exmujer de Antonio David Flores ha defendido públicamente a su hijastra en varias ocasiones, y ha sido contundente al reafirmar que "la docuserie que ha hecho Rocío Carrasco es una farsa y lo puedo decir porque parte lo he vivido yo".

Sobre su vínculo con la que fue su hijastra, reconoce que "han pasado momentos de distancia y desacuerdos", pero subraya que el cariño entre ambas sigue intacto: "Las personas se pelean, se enfadan, pero mientras haya amor y mucho cariño, ahí estamos", confesó en el plató. Rocío Flores también ha admitido que la separación de Olga y su padre fue muy dura para ella porque "Olga ha sido como una madre".

Por su trabajo en televisión, Olga coincidió con Gloria Camila, quien se mostró muy cercana y efusiva al fundirse en un abrazo con la colaboradora. La hija de Ortega Cano y tía de Rocío Flores también se despidió cariñosamente de Agustín Etienne, representante de ambas, subrayando la buena relación entre los tres.

Por su parte, Rocío Carrasco reaparecía este miércoles 5 de noviembre ante las cámaras en la presentación de 'Hasta el fin del mundo', el nuevo programa de RTVE y allí se dejó ver al lado de su marido, Fidel Albiac, y todos sus compañeros muy sonriente tras haber vivido una experiencia única.

La hija de Rocío Jurado atendió a la prensa y fue preguntada por el encuentro que tuvo la semana pasada con Ana María Aldón en un centro comercial. Sin embargo, lejos de darle importancia, Rocío contestaba con un "¡tonterías!" y cuando se incidía en ello dejaba claro que no iba a dar ningún detalle: "chicos, ya, no".

En cuanto a las memorias que tiene pensadas escribir su tío, Amador Mohedano, comentaba que "no tengo nada que decir" porque ella está "feliz y encantada" con esta experiencia que ha vivido en el programa que define como "la más maravillosa que se puede vivir".

Otro de los debates que ha habido estos días ha sido por qué no ha acudido a ver a su amiga Terelu al teatro y ayer fue preguntada por ello. Con total seguridad, Rocío aseguraba que "estoy pendiente" y que irá a verla "antes de que termine". Eso sí, zanjaba los rumores de distanciamiento confesando que su amistad sigue adelante "hasta el fin del mundo".

Sobre su marido, confesaba que se fue "con la alegría de que él me dijo 'si estás bien, si crees que estás bien y crees que te va a hacer bien, tira para adelante'" y considera que Fidel también está preparado para un programa así porque "es bueno en todo, está feo que yo lo diga, pero es bueno en todo".

Por último, demostrando que su relación con Terelu sigue intacta, Rocío desvelaba que le ha aconsejado realizar un programa así: "Yo le he dicho 'gorda, si te llaman, no vayas a decir que no. Di que sí' y además le he dicho hasta el equipo que tiene que pedir... que es el nuestro, que nos ha tocado el mejor equipo técnico que le podía tocar a nadie".