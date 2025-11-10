El hermano de Kiko Rivera sufre un accidente de tráfico: se estrella con una palmera y "positivo en alcoholemia"

Fin de semana complicado para los hermanos del clan Rivera. Cayetano Rivera Ordóñez, hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez y hermano de Kiko Rivera, tuvo un accidente de tráfico la noche del pasado domingo 9 de noviembre, según ha confirmado la policía a los medios locales de Sevilla y ha recogido Informativos Telecinco.

El siniestro tuvo lugar a las 21:00 horas, a la salida del Real Club Sevilla Golf, ubicado en Alcalá de Guadaíra. Por lo que se puede apreciar en las imágenes del siniestro, Cayetano habría perdido el control de su vehículo - una furgoneta de color negro - que se estampó directamente contra una palmera, dentro de una rotonda. El impacto causó el total deterioro de la parte delantera del coche e hizo que la palmera se partiera y acabara en el suelo. La policía también ha confirmado que el torero dio positivo en la prueba de alcoholemia que se le realizó tras darse el golpe y que se encuentra en buen estado de salud.

Por su parte, Kiko Tivera, se ha convertido en protagonista absoluto de la crónica rosa tras su polémica entrevista en De viernes tras su separación de Irene Rosales. "He estado centrándome solo en mí, he sufrido, he llorado, pero también he reído. Ha sido duro, pero ahora puedo enfrentar a todo lo que se me viene encima", ha comenzado diciendo Kiko. El hijo de la tonadillera ha asegurado que todo este tiempo ha estado tratándose con un psicólogo y ha sido algo "durísimo".

Kiko ha desvelado que "no me he sentado a hablar las cosas con nadie que me haya hecho llorar tanto y duele" y ha reconocido que "no estoy cerrado al amor, pero no tengo ganas" porque ahora "estoy viviendo un momento de mi vida único y soy completamente feliz". Meses después de su retirada de los medios de comunicación, Kiko sufría un ictus y en esos momentos "gracias a Dios estuvo Irene conmigo y mis amigos, pero mi familia no". Es entonces cuando decide "ponerme en manos de profesionales para que saquen lo mejor de mí".

Respecto a Irene, el DJ tambiñén fue de lo más sincero. "Durante todos mis años con ella yo pensaba que Irene tenía las llaves de la puerta que abría mi infierno", ha reconocido porque "pensaba que estando con ella estaba a salvo y no es así, mi psicólogo me hace entender que esa llave la tengo yo" y "cuando me doy cuenta de eso me alejo más de ella y en vez de acercarme más y agradecerle todo, me repele". Además, ha confirmado que le ha sido infiel: "Algunas han sido verdad, otras no, no es algo de lo que me sienta orgulloso, pero se me ha perdonado. A veces se enteraba y otras veces se lo contaba".

También ha reconocido que "el último verano la relación estaba rota y ahí es donde yo intenté que no se notase y quiero entender que Irene también se daba cuenta", pero lo tenía claro: "Me doy yo cuenta que no siento nada como mujer".