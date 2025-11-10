¿Qué le pasa a Cayetano Rivera?: las nuevas compañías del hermano de Kiko Rivera que están detrás de sus últimos altercados

Cayetano Rivera habría tenido un aparatoso accidente en una rotonda a su salida del Real Club Sevilla Golf, donde además supuestamente habría dado positivo en el control de alcholemia que se le habría realizado. El torero habría perdido el control de su furgoneta y habría ido a parar directo al interior de la rotonda donde habría chocado contra unas palmeras. A pesar de todo ello, afortunadamente Cayetano se encuentra bien, habiendo sido la furgoneta la que peor salió parada, ya que incluso como se puede ver aún, dejó tras de sí, varias piezas de la misma tras haber invadido la rotonda.

María González Falcó

En los últimos tiempos varios periodistas han puesto de manifiesto el llamativo cambio de comportamiento del hermano de Kiko Rivera. Cayetano habría roto con su círculo más cercano y está frecuentando "nuevas compañías". "En su entorno hay mucha inquietud y están preocupados por lo que está pasando", señaló en "Espejo Público" el colaborador Cristóbal Soria. "Sorprende, pero fundamentalmente, él ha roto con su entorno más cercano de lo que han sido sus personas próximas de los últimos años y quizás ahora se está acercando ahora a gente, que casualmente hemos visto en los últimos meses un par de altercados"

Europa Press

El hermano de Fran Rivera protagonizó un accidente de tráfico el pasado domingo en las inmediaciones del Real Club Sevilla Golf, en Alcalá de Guadaíra. Según adelantó el diario ABC, el diestro perdió el control de la furgoneta que conducía e impactó contra una palmera, que acabó derribada tras el choque. Aunque Cayetano salió ileso, fuentes policiales confirmaron que dio positivo en la prueba de alcoholemia, lo que podría acarrearle consecuencias legales. Este incidente se suma a otro episodio ocurrido en junio, cuando fue detenido en Madrid tras un altercado en un restaurante de comida rápida, un hecho que él siempre ha negado que implicara agresión a los agentes.