¿Qué le pasa a Cayetano Rivera?: las nuevas compañías del hermano de Kiko Rivera que están detrás de sus últimos altercados
El torero chocó contra una palmera y dio positivo en alcoholemia
Cayetano Rivera habría tenido un aparatoso accidente en una rotonda a su salida del Real Club Sevilla Golf, donde además supuestamente habría dado positivo en el control de alcholemia que se le habría realizado. El torero habría perdido el control de su furgoneta y habría ido a parar directo al interior de la rotonda donde habría chocado contra unas palmeras. A pesar de todo ello, afortunadamente Cayetano se encuentra bien, habiendo sido la furgoneta la que peor salió parada, ya que incluso como se puede ver aún, dejó tras de sí, varias piezas de la misma tras haber invadido la rotonda.
En los últimos tiempos varios periodistas han puesto de manifiesto el llamativo cambio de comportamiento del hermano de Kiko Rivera. Cayetano habría roto con su círculo más cercano y está frecuentando "nuevas compañías". "En su entorno hay mucha inquietud y están preocupados por lo que está pasando", señaló en "Espejo Público" el colaborador Cristóbal Soria. "Sorprende, pero fundamentalmente, él ha roto con su entorno más cercano de lo que han sido sus personas próximas de los últimos años y quizás ahora se está acercando ahora a gente, que casualmente hemos visto en los últimos meses un par de altercados"
El hermano de Fran Rivera protagonizó un accidente de tráfico el pasado domingo en las inmediaciones del Real Club Sevilla Golf, en Alcalá de Guadaíra. Según adelantó el diario ABC, el diestro perdió el control de la furgoneta que conducía e impactó contra una palmera, que acabó derribada tras el choque. Aunque Cayetano salió ileso, fuentes policiales confirmaron que dio positivo en la prueba de alcoholemia, lo que podría acarrearle consecuencias legales. Este incidente se suma a otro episodio ocurrido en junio, cuando fue detenido en Madrid tras un altercado en un restaurante de comida rápida, un hecho que él siempre ha negado que implicara agresión a los agentes.
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas
- Francisco Rodríguez, fundador y propietario de Reny Picot: 'Los jóvenes empresarios tienen más medios y un mercado grande
- El Ayuntamiento de Oviedo cede tres parcelas al Principado para construir 300 viviendas de alquiler asequible para jóvenes: tendrá cinco años para construirlas
- Gianni Bugno, premiado por los exciclistas asturianos: 'Miguel Induráin es un gran campeón y un buen hombre
- El primer hotel de 5 estrellas 'gran lujo' de Asturias recibe el reconocimiento del sector hotelero español
- Emotivo y multitudinario homenaje en el barrio gijonés de Cimavilla en el adiós a uno de sus negocios más históricos: flores, aplausos y lágrimas
- Fallece Pelayo Roces, fundador de Foro Asturias y mano derecha de Francisco Álvarez-Cascos, a los 65 años
- El encierro de las gallinas causa enfado en Asturias de Oriente a Occidente: 'Nos fuerzan a improvisar