El portazo de Anabel Pantoja a la prensa tras la polémica entrevista de Kiko Rivera: "Cariño"

La última aparición de Kiko Rivera en el programa ¡De viernes! ha generado un gran revuelo mediático. El DJ se sinceró sobre su vida personal y familiar, especialmente sobre su exmujer, Irene Rosales, y los conflictos con algunos miembros del clan Pantoja. "He pasado momentos muy duros, pero Irene ha estado a mi lado cuando más la he necesitado", confesó el hijo de Isabel Pantoja, visiblemente emocionado. Además, reconoció que "la familia a veces te falla cuando menos lo esperas", una reflexión que muchos interpretaron como una referencia directa a su madre y a la distancia con su prima Anabel.

Europa Press

Durante la entrevista Kiko también quiso dejar claro que está atravesando una etapa de madurez y reconciliación interna: "He aprendido a no guardar rencor y a centrarme en mis hijos, que son lo más importante". Estas declaraciones reavivaron el conflicto en el clan Pantoja una familia marcada desde hace años por distancias, reproches y episodios que han dejado profundas huellas en cada uno de sus miembros.

Ahora Anabel Pantoja ha reaparecido decidiendo mantenerse al margen de la polémica. ser preguntada por los periodistas sobre qué le había Enjparecido la entrevista de su primo, la influencer respondió con un contundente portazo y pocas palabras: "Hola, cariño, chao", se ha limitado a decir. En los últimos tiempos la sobrina de Isabel Pantoja se ha mostrado más alejada de su familia paterna y ha querido centrarse en sus compromisos profesionales como el programa de baile de la 1 en el que participa cada fin de semana.