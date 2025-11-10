¿Cómo es la relación entre Mar Flores y Carlo Costanzia tras las polémicas memorias de la modelo?: su participación en el nuevo programa de TVE

La relación entre Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia vive uno de sus momentos más mediáticos con su participación conjunta en 'DecoMasters', el nuevo talent show de TVE dedicado a la decoración e interiorismo producido por RTVE. A pesar de las tensiones originadas tras la publicación de las memorias de la modelo, en las que se abordaban episodios dolorosos de la familia, madre e hijo han dejado claro su compromiso profesional durante las grabaciones.

Lejos de mostrar distanciamiento en el set de rodaje, Mar y Carlo se han implicado al máximo, protagonizando jornadas de trabajo intenso en las calles de Madrid junto al resto de concursantes para superar retos creativos, como la elaboración de centros florales. La complicidad entre ambos quedó patente, compartiendo ideas y logros, muy orgullosos del resultado final. En el equipo también compiten parejas como Isa Pantoja y Asraf Beno o Samantha Vallejo-Nágera y Colate.

Las horas de grabación permitieron observar la buena sintonía que mantienen todos los concursantes, que aprovecharon los descansos para intercambiar impresiones y reforzar vínculos tanto delante como detrás de las cámaras. Mar Flores se mostró especialmente cercana con Colate, mientras que Carlo evidenció una gran relación con Asraf Beno, consolidando la armonía del grupo.

Estilismos

Durante la jornada, tanto Mar como los demás concursantes lucieron llamativos estilismos y el inconfundible mono de trabajo del programa. La modelo apostó por un look sexy con escote y encaje, cambiando a deportivas tras horas de tacones. Pese a las diferencias familiares recientes y el acercamiento de Carlo Costanzia a su padre, ambos están demostrando que los problemas personales quedan al margen en este proyecto, centrados en obtener los mejores resultados para DecoMasters.