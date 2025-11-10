Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Silencio de Antonio Tejado tras la fianza que le exigen de 639.000 euros: "Le han condenado de antemano" / Telecinco

Antonio Tejado afronta uno de los momentos más delicados de su vida judicial, tras ser citado nuevamente por el juzgado de Sevilla para firmar y recibir la notificación oficial del auto de acusación este 11 de noviembre. Se trata de una vista judicial clave en el conocido 'caso del asalto al chalé de María del Monte', en la que el magistrado ha impuesto a Tejado, junto a otros acusados, una fianza de 639.725 euros para asegurar posibles responsabilidades civiles si llegara a ser condenado. En caso de no pagar la fianza en el plazo de un día tras la notificación, el juez procederá al embargo de sus bienes. Aunque el fiscal solicita más de 30 años de prisión, por ahora no tendrá que ingresar en la cárcel hasta que se dicte sentencia.

Como es habitual por imperativo judicial, el sobrino de la artista ha acudido al juzgado de Sevilla para firmar, manteniendo su rutina a escasas horas de la trascendental vista de mañana. Con rostro serio y notablemente cansado, llegó a paso ligero, sin detenerse ante los medios y evitando mostrar reacciones tras conocer el escrito de acusación y el importe de la fianza. A la salida, su semblante evidenciaba ojeras y agotamiento, reflejando la presión mediática y personal que lleva acumulada en las últimas semanas.

Elevada fianza

Ni en la entrada ni a la salida del juzgado, Antonio Tejado quiso pronunciarse sobre la elevada fianza impuesta, ni sobre la actitud de algunos medios, que -según su abogado- "le han condenado de antemano". El entorno del televisivo defiende su inocencia y sostiene que sólo existen conjeturas, mientras el procedimiento avanza con todos los focos mediáticos puestos sobre su próximo paso ante la justicia.

