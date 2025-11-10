Última hora de Blanca Romero tras el accidente de su ex, Cayetano Rivera: "Está vivo, ¿no?"
El impacto no solo destruyó por completo el vehículo, que ha sido declarado siniestro total, sino que también provocó la caída de varias palmeras y numerosos cristales esparcidos por el asfalto de la carretera
Cayetano Rivera ha sufrido un serio accidente de tráfico en Sevilla al perder el control de su furgoneta y estrellarse contra una rotonda ajardinada llena de palmeras, según publica ABC Sevilla. El impacto no solo destruyó por completo el vehículo, que ha sido declarado siniestro total, sino que también provocó la caída de varias palmeras y numerosos cristales esparcidos por el asfalto de la carretera. Las autoridades realizaron la prueba de alcoholemia al torero, que habría arrojado un resultado positivo, aunque por fortuna Rivera no presenta lesiones graves y se encuentra estable.
Las primeras informaciones señalan que el accidente se produjo a la salida del Real Club Sevilla Golf, ubicado en Alcalá de Guadaíra. El torero, que acaba de anunciar que esta temporada será la última de su carrera, atraviesa una etapa especialmente mediática tras ser protagonista de varios incidentes recientes. El pasado 30 de junio fue detenido en Madrid tras un altercado en un establecimiento de comida rápida. Mostró una actitud alterada y terminó arrestado por presunto delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, aunque fue puesto en libertad tras prestar declaración horas después.
Imágenes exclusivas de Europa Press muestran el lugar exacto del accidente, donde pueden verse los restos de la furgoneta sobre la rotonda y varias palmeras derribadas por la fuerza del impacto. En el asfalto se aprecia el rastro que dejó el vehículo tras el choque, así como numerosos cristales, subrayando la magnitud del siniestro y el peligro vivido en la zona. Estas fotografías dan fe de las consecuencias del accidente y del estado en el que quedó el entorno tras el suceso.
Al enterarse por la prensa de la noticia, Blanca Romero ha preguntado de inmediato: "¿pero está bien?", mostrando clara preocupación. Su alivio ha sido evidente cuando los reporteros le han confirmado que Cayetano se encontraba en buen estado: "¡Ah, vale! Jolín, qué sustos nos dais!".
Al comentar el supuesto positivo en alcoholemia, la actriz se ha mostrado discreta y pensativa, guardando silencio unos segundos antes de responder: "Ah. Bueno, pero está vivo, ¿no? Pobre palmera, pero vamos* que amo la naturaleza". Rechaza opinar sobre este aspecto, asegurando: "No sé. Acabo de recibir la noticia. Gracias de todos modos". También evita pronunciarse sobre los cambios en el círculo cercano del torero: "No lo sé, no lo sé".
La reacción de su exmujer refleja la inquietud generada por el accidente y pone el foco en la tranquilidad por el buen estado de Cayetano, evitando entrar en valoraciones polémicas sobre el incidente o su vida personal.
