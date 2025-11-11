El entorno de Isabel Pantoja cierra filas con Kiko Rivera tras la separación de Jessica Bueno: "Le tenía tirria"

Alejada del foco mediático desde su paso por 'Supervivientes 2025', Laura Cuevas ha sido el primer miembro del "universo Pantoja" en reaccionar a la entrevista de Kiko Rivera en '¡De Viernes!'. Mientras Anabel Pantoja guarda silencio, e Isa Pantoja habría dejado claro que el perdón público de su hermano no cambia en absoluto su decisión de no tener relación con él, la hija del que fuera mayoral de Cantora no ha dudado en mojarse y comentar una a una las revelaciones del Dj, mostrándose especialmente dura con Irene Rosales por lo poco que ha tardado en encontrar el amor tras su separación en manos de un joven sevillano llamado Guillermo. "Ah, pues me ha gustado mucho la entrevista. La verdad que sí que me ha encantado. Me creí todo lo que contó. Es que suele pasar en muchas parejas que al final le vas cogiendo tirria a la persona que tienes al lado y al él le cogería tirria, aunque mas tirria le tenía ella que se ha ido con el del césped"

Jota Caral

El tsunami mediático tras la separación entre Kiko Rivera e Irene Rosales no para de crecer. Aunque en un principio los dos aseguraron que no hablarían de su ruptura, la situación cambia por momentos. Kiko Rivera se sentó en "De Viernes!" para hablar de su separación de Irene Rosales. El hijo de Isabel Pantoja habló de la nueva vida de su todavía mujer y, en concreto, de su novio Guillermo. Estas palabras no han sentado del todo bien a la influencer que ha aprovechado para mandarle una indirecta y recordarle que Guillermo no ha hablado de él.