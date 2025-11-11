¿Por qué se han separado Los Javis?: la sorprendente imagen de La Revuelta que despertó los rumores
El País ha confirmado los rumores de ruptura
Una de las parejas más queridas del panorama artístico español ha puesto fin a su relación sentimental. Tal y como ha avanzado el diario El País a mitad de esta tarde, Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como Los Javis, se han separado tras 13 años juntos. La noticia ha supuesto un shock en los seguidores de los actores y directores de cine, aunque según la fuentes que maneja El País, la pareja no separará sus caminos profesionales.
Los Javis se encuentran en estos momentos trabajando en el rodaje de su nueva película "La bola negra", por lo que su ruptura no parece haber alterado demasiado sus planes creativos. De la mano han cosechado grandes éxitos de crítica y público, el más sonado su filme debut "La llamada", protagonizado por Anna Castillo y Macarena García, hermana de Ambrossi.
El País asegura que "ahora están trabajando juntos mejor que nunca y que "La bola negra" es el proyecto más bonito de su vida. En principio, seguirán formando una exitosa pareja creativa. Ni Ambrossi ni Calvo se han pronunciado públicamente tras la ruptura, aunque sorprendió que Javi Calvo apareciera este lunes en La Revuelta sin su inseparable Javi Ambrossi. Las especulaciones, de hecho, ya se habían iniciado en redes sociales.
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas
- Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la 'Y' entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros
- Tres horas de monumental atasco en la autopista 'Y': más de cuatro kilómetros de retenciones (sentido Oviedo) y dos heridos muy graves al chocar contra un camión
- El primer hotel de 5 estrellas 'gran lujo' de Asturias recibe el reconocimiento del sector hotelero español
- Adriana Lastra suspende su agenda al ingresar en el HUCA
- Fallece Pelayo Roces, fundador de Foro Asturias y mano derecha de Francisco Álvarez-Cascos, a los 65 años
- Francisco Rodríguez, fundador y propietario de Reny Picot: 'Los jóvenes empresarios tienen más medios y un mercado grande