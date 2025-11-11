Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Javis se separan y ponen punto y final a su historia de amor después de 13 años

Manuel Riu

Aunqe parcían formar una de las parejas más compenetradas y unidas del panorama nacional, Javier Ambrossi y Javier Calvo han decidido poner punto y final a su relación sentimental tras más de trece años juntos. A pesar de los constantes rumores de distanciamiento que les han acompañado desde hace algunos meses, no ha sido hasta ahora cuando de ha podido comprobar la ruptura sentimental entre ambos que siguen manteniendo una buena relación a nivel profesional.

Centrados en su nuevo proyecto cinematográfico 'La Bola Negra', los Javis han sabido dejar de lado sus diferencias para trabajar juntos una vez más a pesar de haber decidido continuar con sus vidas sentimentales por separado. A la espera de que la pareja confirme oficialmente su decisión, Los Javis seguirían compartiendo techo en el chalet que ya compartían a las afueras de la capital Madrileña. Aunque fuentes cercanas a la pareja apuntan a que la separación se habría producido hace meses, Los Javis han aparecido juntos posteriormente en compromisos profesionales como fue el caso del Primavera Sound, en Barcelona.

Formando una de las parejas de mayor éxito personal y profesional de nuestro país, Javier Ambrossi y Javier Calvo se conocieron a través de Facebook cuando tan solo eran unos niños comenzando su historia de amor en 2012. Creadores de series tan exitosas como 'Paquita Salas', 'La Veneno' o 'La Llamada', Los Javis también han unido sus talentos para formar la productora Suma Content con la que han sacado adelante proyectos como 'Mariliendre' o 'Superstar'.

