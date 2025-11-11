Laura Cuevas no se calla y habla sobre la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales: "Tan calladita, al final con el jardinero"

Alejada del foco mediático desde su paso por 'Supervivientes 2025', Laura Cuevas ha sido el primer miembro del 'universo Pantoja' en reaccionar a la entrevista de Kiko Rivera en '¡De Viernes!'. Mientras Anabel Pantoja guarda silencio, e Isa Pi habría dejado claro que el perdón público de su hermano no cambia en absoluto su decisión de no tener relación con él, la hija del que fuera mayoral de Cantora no ha dudado en mojarse y comentar una a una las revelaciones del Dj, mostrándose especialmente dura con Irene Rosales por lo poco que ha tardado en encontrar el amor tras su separación en manos de un joven sevillano llamado Guillermo.

"Me ha gustado mucho la entrevista de Kiko. La verdad que sí que me ha encantado, me lo creí en todo lo que contó. Le vi muy sereno, muy guapo, es un Kiko nuevo" ha revelado, apuntando que sin embargo hay "un par de cosillas" que no se corresponden con la realidad: "Dice que Anabel es como su hermana, ¡qué va a ser como su hermana!".

Laura está convencida de que "no hay vuelta atrás" entre Kiko e Isabel Pantoja, ya que conociendo al joven como lo conoce, "no perdona a su madre porque lo que ha hecho es muy fuerte, y si la madre tampoco le ha pedido perdón....". "Eso yo creo que tiene culpa la gente que ha rodeado Isabel siempre. Que la ha endiosado siempre mucho" ha añadido, asegurando que a pesar de que se diga que es Agustín Pantoja el que maneja a su hermana, la tonadillera es quién toma sus propias decisiones.

"Otra cosa es que le aconseje. Como ahora, que ella se quería jubilar en Cantora pero como no ha podido ser al final se irá a América, que era lo que quería Agustín, siempre quiso Agustín. Ella valora la opinión de Agustín, le tiene muy en cuenta porque al final se equivoca poco con mucha gente, es un tío súper claro, súper directo. Pero no es tan malo. Ahí la que toma las decisiones es ella" afirma tajante.

Ahora que Isabel ha vaciado Cantora y ha abandonado la finca para siempre, vuelve a hablarse de qué ha hecho con los enseres personales de Paquirri que pertenecen a sus hijos Francisco y Cayetano Rivera. Confirmando que existen y que ella lo vio "absolutamente todo", Laura apuesta a que los objetos "o los tiene en Cádiz una amiga, o en Madrid, pero los sigue teniendo ella y no lo suelta".

Hablando de este tema, la exsuperviviente cree que Kiko no tiene razón cuando dice que él puede hablar de su madre, pero que a su hermano Fran no le consiente que le falte el respeto: "Si tú públicamente estás contando unas barbaridades, tú no puedes pretender que ahora los demás no digamos nada. ¿Ahora Fran solo va a poder decir lo que él quiera? No, pues Fran podrá opinar de lo que quiera que bastante ha sufrido la imagen de Isabel y la persona de ella".

Respecto a la separación de Kiko e Irene Rosales, Laura se siente identificada y apunta que "suele pasar en muchas parejas... al final le vas cogiendo tirriaa la persona que tienes al lado y al final pues él le cogería tirria". Eso sí no ha dudado en lanzar un dardo a la influencer al decir sin poder contener la risa que "más tirra le tenía Irene a Kiko que se ha ido con el del cesped. Eso fue lo mejor".

Refrán

"Eso viene de antes. ¿Cómo es el refrán? Líbrame de las aguas mansas que de las bravas ya me libro yo. A Kiko se le ve venir, pero ella tan calladita, tan calladita, al final con el jardinero" ha sentenciado.