Nueva vuelta al caso de Antonio Tejado: "Hemos venido a cumplir"

Antonio Tejado ha comparecido este martes en el Juzgado de Instrucción número 16 para que el juez le entregase, personalmente, el auto de apertura de juicio oral por el violento robo a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal, por el que el sobrino de la artista se enfrenta a una petición de cárcel de la Fiscalía de 30 años por su presunta implicación en el atraco como autor intelectual.

Además de notificarle formalmente que se sentará en el banquillo de los acusados junto a los otros 10 investigados de la banda liderada por Arseny Garybian 'El Ruso', el magistrado también ha comunicado al ex de Rosario Mohedano que dispone de 24 horas para depositar la fianza de 639.000 euros que se le ha impuesto, informándole de que en el caso de que no pueda afrontar esta cantidad, se le embargarán los bienes de los que disponga.

Mientras Antonio, aparentemente tranquilo y con actitud firme, ha evitado hacer declaraciones a los numerosos medios de comunicación apostados a las puertas de los Juzgados, su abogado Fernando Velo se ha mostrado más rotundo que de costumbre. Y, aunque no ha querido revelar cómo se encuentra su cliente, sí ha admitido que están deseando que el juicio se celebre cuanto antes.

"Esto es un trámite procesal sencillísimo, de verdad, no tiene... Exige la ley y ya está, no se ha hecho nada con relevancia en cuanto al fondo del asunto ni nada. Esto es un paso más porque lo exige la ley, efectivamente. Es un rito procesal y ya está, ¿vale?" ha explicado en relación a la comparecencia de Tejado ante el juez.

"Es un rito procesal que exige la ley, que se le requiera y ya está. Y hemos venido a cumplir, evidentemente, con lo que la ley nos exige y ya está. Únicamente, no tiene mayor trascendencia, de verdad. Ya habéis visto que es un trámite que no debe ser muy complicado cuando Antonio ha tardado un minuto en hacerlo" ha añadido, evitando entrar en detalles cuando se le ha preguntado cómo afrontará la elevada fianza y qué plazo dispone para reunir el dinero: "La fianza... Insisto, la ley exige que en este momento se le comunique cual es la fianza que prudentemente se señala y se le requiere para que la preste. La ley exige que se deposite la fianza que estime prudentemente su señoría. Y nosotros pues alegamos lo que entendemos" ha apuntado, confirmando que el plazo estimado "se ha fijado en un día".

Inocencia

"Nosotros hemos alegado lo que a nuestro derecho ha convenido, que como digo, este tipo de cuestiones nosotros las solventamos con el juzgado que es donde procede y es lo que hemos venido a hacer. Ahora presentaremos defensa" ha afirmado esperanzado con poder demostrar la inocencia de Tejado, asegurando que aunque desconoce cuándo se celebrará el juicio -"Yo eso ya no lo sé porque eso depende de la agenda del juzgado y no está en mi mano ni en mi conocimiento" ha expresado- espera que "sea lo antes posible. Tenemos ganas de que se haga".