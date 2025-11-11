¿Qué pasó en el accidente de Cayetano Rivera?: el entorno del torero denuncia una campaña de acoso, "ni positivo ni nada"

Cayetano Rivera vuelve a estar en el punto de mira al sufrir un aparatoso accidente el pasado domingo por la noche a las puertas de la exclusiva urbanización en la que reside a las afueras de Sevilla. El propio Cayetano quiso negar rotundamente tanto que fuese ebrio, como que se diera a la fuga tras el accidente y aseguró que no hubo control de alcoholemia. Algo que su primo Canales Rivera ha aclarado. "Está aclarado, no le hicieron el test de alcoholemia pero lo peor son las especulaciones". El entorno del hijo de Carmina Ordóñez denuncia una campaña de acoso con noticias que no se corresponden con la realidad y el propio Cayetano aseguró que acudirá a la justicia si se siguen diciendo mentiras.

María González Falcó

El torero ha negado de forma rotunda las primeras informaciones que surgieron al conocerse la noticia y que hablaban del supuesto estado de embriaguez y de un presunto test de alcoholemia que habría dado positivo. El hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez abandonó el lugar del accidente y se marchó a su casa, situada a pocos metros, dejando atrás el vehículo siniestrado.

Su abogado, Joaquín Moeckel, ha dicho a EFE este martes que su cliente se podría enfrentar a unas diligencias previas por este caso, ya que no se prevé un juicio rápido al no haber habido daños personales en el accidente, pero sí ha admitido que tendrá que responder por el daño causado en los enseres públicos. Su representante legal ha negado que haya evidencias de que el diestro condujera bajo los efectos del alcohol, ya que "no se le realizó la prueba", sin aclarar si fue porque la Policía Local no se la hizo o bien él se negó a realizarla. Ha asegurado que su cliente "no lo recuerda por el estado de aturdimiento que tenía" y que si se la ofrecieron, "no estaba en el mejor estado como para recordarlo".